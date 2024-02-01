Ekipler seferber oldu

Ömer KADİROĞLU

Ülkede etkili olan yağışlı hava ve fırtına, Geçitköy'de halkı mağdur ederken, yetkililer köydeki olumsuzlukların giderilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yağışlar nedeniyle Geçitköy deresinin taşmasıyla bir anda sular altında kalan bölgede önceki gece çalışmalar yapılsa da felaketin boyutu dün gün ağarınca ortaya çıktı. Dere yatağı içerisinde bulunan evler sular altında kalınca, eşyalar kullanılamaz hale geldi. Evlerin bir kapısından giren yağmur suları diğer kapıdan çıktı. Bahçelerde bulunan eşyalar sel sularına kapıldı. Söz konusu site içerisindeki tüm istinat duvarları yıkıldı. Geçitköy’de köprülerin demirleri koptu, elektrik direkleri devrildi, tarım amaçlı kullanılan aletler dereye sürüklendi. Yollar dereden akan suların taşıdığı pisliklerle doldu. Karşıyaka-Geçitköy anayolunun bazı noktalarında asfaltın altı oyuldu.

Restoran ve evlere su girdi

Koruçam köyü geleneksel adıyla Kormacit köyünde de taşan dereler zarara yol açtı. Koruçam köyü içerisinden geçen yağmur suları bazı işletme ve evlerin içerisine girerek zarar verirken, Maria’nın yeri olarak bilinen restoranın önündeki asfaltın parçalanmasına neden oldu. Köy meydanında römork üzerinde park edilmiş bir tekne de sel sularına kapılarak dere içerisinde sürüklendi. Koruçam köyünde de belediye ekipleri yol içerisinde biriken toprak ve taşları iş araçları ile temizledi. Sivil Savunma, itfaiye, belediye ve bölgede bulunan iş makineleriyle önceki akşam evlerinde mahsur kalanlar tahliye edilerek, Lapta bölgesinde bulunan Gençlik Kampı’na sevk edildi. Su altına kalan ve sele kapılarak sürüklenen araçlar kullanılmaz hale geldi. Ayrıca köy içindeki köprüde temizlik çalışması ve gidiş-gelişin tekrardan sağlanması için çalışma devam ediyor. Köyde devrilen elektrik direklerinin Kıb-Tek tarafından yeniden dikilmesi için de çalışılıyor.

Tatar, evlerini su basan iki aileyi ziyaret etti

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Geçitkale’de aşırı yağış sonucu evlerini su basan iki aileyi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Geçitkale Serdarlı Belediyesi’ni de ziyaret ederek bölgede yaşanan olumsuzluklar için geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Başbakan Üstel: İnsanımızın acısı, bizim acımızdır

Başbakan Ünal Üstel de şiddetli yağışlardan ve su baskınlarından etkilenen Geçitköy ve Karşıyaka Balıkçı Barınağı’na giderek, incelemelerde bulundu. “Can kaybı olmadığı için Allah’a şükür ediyoruz. Ülke genelinde selden zarar gören her insanımızın acısı, bizim de acımızdır” diyen Başbakan Üstel, teknik ekiplerin süratli şekilde hasar tespiti yapacağını vurguladı.