45 günde yargı

İç çamaşırına sakladığı uyuşturucu maddeyle KKTC’ye giriş yapmak isterken Ercan Havalimanı’nda yakalanan Cumali Kılıç hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Türkiye’nin Diyarbakır ilinden çalışmak için ülkeye gelen zanlı, yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis, 27 Ocak 2024 tarihinde saat 22.30 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapan zanlı Cumali Kılıç’a üzerinde narkotik detektör köpeği Pamir’in tepki vermesi nedeniyle arama yapıldığını söyledi.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu iç çamaşırı içerisinde gizlenmiş vaziyette şeffaf renk streç naylona sarılı yaklaşık 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis memuru, suçüstü tutuklanan zanlının gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğini; uyuşturucu maddeyi 35 gram olarak Batman’da bir şahıstan 3 bin TL’ye aldığını söylediğini açıkladı. Uyuşturucunun nevi ve miktarının teyit edildiğini, analiz raporunun çıktığını belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Polis, ülkede turist vizesiyle bulunan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.