Tabandan baskı var

Serdar ŞENGÜL

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Talip Atalay, tv2020’de Gündem Özel programına canlı telefon bağlantısıyla katılarak, açıklamalarda bulundu. Atalay, YDP Genel Başkanlığına aday olmasını parti tabanının istediğini söyledi. Atalay açıklamasında şunları kaydetti:

“Ben tamamen tabanımın isteği doğrultusunda aday oldum. YDP tabanı doğruyu ve yanlışı bilir yönlendirmeye de ihtiyacı yoktur. Kimse YDP tabanına emir veremez ve tahakküm altına alamaz. Biz demokratik bir ülkede yaşıyoruz ve demokrasiye alışık bir halkız. YDP’yi yönetenlerin bir takım korkuları olabilir, ayrıca yanlış işleri de oldu. Ancak artık buna bir dur demenin vakti geldi. YDP’nin kaderini 8 binin üzerindeki üyeleri belirleyecek ve tayin edecektir.”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı hakkındaki mal varlığı konusunda bir takım iddialarla ilgili konuşmak istemeyen Atalay, şöyle devam etti:

“Parti içinde çok zehirli diller kullanılıyor, tüm partililerimiz bundan gerçekten rahatsız. Biz zehirli dil kullanmıyoruz, şunu açıklıkla söyleyebilirim; ben başkan seçilsem de seçilmesem de Erhan Arıklı’da bu partide olacak, kutuplaşma olmasını istemiyorum. Bir görev değişimi olacaksa da mevcut hükümetteki koalisyondan çekilmeyeceğiz. Ayrıca Sayın Arıklı’nın “kaybedersem istifa ederim” söylemini de duygusal bir hareket olarak nitelendiriyorum, bu bir yarıştır ve bu yarış olması gerektiği gibi gerçekleşecektir. Bu konuda da değer ve çizgilerim bellidir.”