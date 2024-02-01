Üzerinde unutmuş

Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapan Mehmet Alaca Narkotik dedektör köpeği Köpük’ün tepki vermesi üzerine yakalandı.

Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada konuşan zanlı, uyuşturucu maddeyi Türkiye’de bir şahıstan aldığını, amacının ülkeye getirmek olmadığını iddia ederek, “Üzerimde unuttum” dedi. Soruşturmayı yapan polis, 30 Ocak 2024 tarihinde saat 20.15 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapmak isteyen Mehmet Alaca’ya Narkotik dedektör köpeği Köpük’ün tepki vermesi nedeniyle üzerinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada giymekte olduğu montunun sol iç cebinde yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, suçüstü tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Mersin’de bir sokak satıcısından 7 gram olarak, 500 TL’ye aldığını, bir kısmını içtiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis memuru, zanlı hakkındaki soruşturmanın yeni başladığını, uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini ifade ederek, 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı, uyuşturucu maddeyi üzerinde unuttuğunu ifade ederek, pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme talep edilen 2 günlük süreyi onayladı.