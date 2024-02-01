Hız tespiti yapılacak

Ercan yolunda 25 yaşındaki Çağrı Miralay’ın ölümüyle sonuçlanan kazaya karışan aracın sürücüsü Mustafa Kaya dün ek tutuklamam talebiyle yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Duruşmada kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, sürücülerin hız tespitinin henüz yapılmadığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, kazanın 28 Ocak 2024 tarihinde saat 18.00 sıralarında Yonca Kavşağı - Ercan anayolunun 3. Kilometresinde meydana geldiğini anımsattı.

Polis, VJ 420 plakalı van araçla seyreden Mustafa Kaya’nın diğer araçlara öncelik hakkı vermeden isimsiz tali yoldan dikkatsizce anayola giriş yaptığını ve o esnada, anayol üzerinde Ercan istikametine doğru süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyreden Çağrı Miralay yönetimindeki GR 005 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını açıkladı.

Çarpmanın etkisiyle yolun solundan çıkan GR 005 plakalı aracın akasya ağaçlarına çarpıp durduğunu belirten polis, sürücü Çağrı Miralay’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini ifade etti. Polis memuru, kazanın ardından zanlının doktor kontrolünden geçirildikten sonra tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlının 29 Ocak tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis, henüz hız tespiti yapılamadığını, Miralay’dan alınan kan örneklerinin analiz sonuçlarının çıkmadığını açıkladı.

Polis memuru, görgü tanıklarının tespiti için çalışmalarının sürdüğünü, ayrıca güvenlik kamerası görüntülerinin araştırıldığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.