Tüm partilerin en kritik seçimi

Yeni yasa çerçevesinde ilk kez gerçekleşecek olan yerel seçimlerin sonucu, özellikle iki büyük partinin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Siyasi kulislerde; 25 Aralık’ta gerçekleşecek olan belediye seçimlerini ‘başarıyla’ sonuçlandıran partilerin, genel seçimlerde ‘daha avantajlı’ olacağı konuşuluyor. Özellikle de 6 ilçeden çıkacak sonucun önemine dikkat çekiliyor.

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi ile ilgili siyasal partilerin adaylarını saptamasının son günü olan 25 Kasım'a sayılı günler kala başkan adayı isimleri netleşmeye başladı.

Hükümet ortağı partiler UBP-DP-YDP yerel seçimlere tüm bölgelerde ittifak ile girecek.

UBP 13 bölgede kendi adayını, bir bölgede DP adayını, bir bölgede YDP adayını ve 3 bölgede ise bağımsız adayı destekleyecek.

Ana muhalefet CTP 16 belediyede kendi adayını, 2 belediyede ise bağımsız adayı destekleyeceğini duyurdu. Ayrıca, 11 Kasım'da CTP ile BKP, yerel seçimlerden başlamak üzere önümüzdeki süreçte iş ve güç birliği yapma kararı alarak ortak deklarasyon yayımlamıştı. CTP’den edinilen bilgiye göre, bazı sol parti ve örgütler de belli bölgelerde CTP adaylarını destekleyecek.

4 bölgede 4 bağımsız aday

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ise, 18 belediyenin tümünde UBP ve YDP ile aynı adayları destekleyeceklerini ancak belediye meclis üyeliklerinde her partinin ayrı adaylarını çıkaracağını aktardı. HP ise şu ana kadar 4 bölgede 4 bağımsız adayı destekleyeceğini duyurdu. HP Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu’nun TAK’a verdiği bilgiye göre Parti, önümüzdeki günlerde diğer belediyelerle ilgili tavrını da açıklayacak.

YDP Genel Sekreteri Talip Atalay da, UBP-DP-YDP’nin yerel seçimlerde tüm bölgelerde ittifak kurduğunu kaydetti. Yeni Kıbrıs Partisi ise (YKP) Lefkoşa Belediye başkan adayı Mehmet Harmancı’yı destekleme kararı alırken, Lefkoşa, Güzelyurt, İskele, Gazimağusa ve Beyarmudu’nda belediye meclislerinde TDP ile çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

UBP-DP ve YDP’nin destekleyeceği adaylar

Lefkoşa: Sadık Gardiyanoğlu

Gazimağusa: Erdal Özcenk

Girne: Nidai Güngörgü (bağımsız)

Güzelyurt: Mahmut Özçınar

İskele: Hasan Sadıkoğlu

Lefke: Adil Özgey

Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi: Ebru Törehan

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi: Fırat Ataser (bağımsız)

Erenköy-Karpaz Belediyesi: Hamit Bakırcı (UBP)

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi: Fatma Çimen Tuğlu

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi: Halil Kasım

Mesarya Belediyesi: Kürşat Özer

Gönyeli –Alayköy Belediyesi: Hüseyin Amcaoğlu

Yeniboğaziçi Belediyesi: Mustafa Zurnacılar (bağımsız)

Çatalköy-Esentepe Belediyesi: Ahmet Karal (YDP)

Dikmen Belediyesi: Niyazi Öztürk

Tatlısu Belediyesi: Hayri Orçan (DP)

Beyarmudu Belediyesi: İlker Edip



CTP’nin destekleyeceği adaylar

Lefkoşa: Sıla Usar İncirli

Gazimağusa: Süleyman Uluçay

Girne: Murat Şenkul

Güzelyurt: Osman Bican

İskele: Mehmet Şenol (Bağımsız)

Lefke: Aziz Kaya;

Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi: Ali Karavezirler

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi: Emre Efendi

Erenköy-Karpaz Belediyesi: Suphi Coşkun

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi: Cemil Sarıçizmeli

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi: Hasan Öztaş

Mesarya Belediyesi: Ahmet Latif

Gönyeli –Alayköy Belediyesi: Ahmet Benli

Yeniboğaziçi Belediyesi : Şifa Çolakoğlu

Çatalköy-Esentepe Belediyesi: Ceyhun Kırok

Dikmen Belediyesi : Yüksel Çelebi

Tatlısu Belediyesi: Orhan Bebek (bağımsız aday)

Beyarmudu Belediyesi :Sadık Tuver.

HP’nin destekleyeceği bağımsız adaylar

Gazimağusa Belediyesi: Salih Oktay

Güzelyurt Belediyesi: Reşat Kansoy (bağımsız aday)

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi: Mehmet Çelebi

Tatlısu Belediyesi: Orhan Bebek (bağımsız aday)

TDP’nin destekleyeceği adaylar

Lefkoşa: Mehmet Harmancı

Güzelyurt Belediyesi: Reşat Kansoy (bağımsız aday)

Tatlısu Belediyesi: Orhan Bebek (bağımsız aday)

YKP’nin destekleyeceği adaylar

Lefkoşa: Mehmet Harmancı