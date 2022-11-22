Tüm partilerin en kritik seçimi

Yeni yasa çerçevesinde ilk kez gerçekleşecek olan yerel seçimlerin sonucu, özellikle iki büyük partinin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Siyasi kulislerde; 25 Aralık’ta gerçekleşecek olan belediye seçimlerini ‘başarıyla’ sonuçlandıran partilerin, genel seçimlerde ‘daha avantajlı’ olacağı konuşuluyor. Özellikle de 6 ilçeden çıkacak sonucun önemine dikkat çekiliyor.
Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi ile ilgili siyasal partilerin adaylarını saptamasının son günü olan 25 Kasım'a sayılı günler kala başkan adayı isimleri netleşmeye başladı.
Hükümet ortağı partiler UBP-DP-YDP yerel seçimlere tüm bölgelerde ittifak ile girecek.
UBP 13 bölgede kendi adayını, bir bölgede DP adayını, bir bölgede YDP adayını ve 3 bölgede ise bağımsız adayı destekleyecek.
Ana muhalefet CTP 16 belediyede kendi adayını, 2 belediyede ise bağımsız adayı destekleyeceğini duyurdu. Ayrıca, 11 Kasım'da CTP ile BKP, yerel seçimlerden başlamak üzere önümüzdeki süreçte iş ve güç birliği yapma kararı alarak ortak deklarasyon yayımlamıştı. CTP’den edinilen bilgiye göre, bazı sol parti ve örgütler de belli bölgelerde CTP adaylarını destekleyecek.
4 bölgede 4 bağımsız aday
DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ise, 18 belediyenin tümünde UBP ve YDP ile aynı adayları destekleyeceklerini ancak belediye meclis üyeliklerinde her partinin ayrı adaylarını çıkaracağını aktardı. HP ise şu ana kadar 4 bölgede 4 bağımsız adayı destekleyeceğini duyurdu. HP Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu’nun TAK’a verdiği bilgiye göre Parti, önümüzdeki günlerde diğer belediyelerle ilgili tavrını da açıklayacak.
YDP Genel Sekreteri Talip Atalay da, UBP-DP-YDP’nin yerel seçimlerde tüm bölgelerde ittifak kurduğunu kaydetti. Yeni Kıbrıs Partisi ise (YKP) Lefkoşa Belediye başkan adayı Mehmet Harmancı’yı destekleme kararı alırken, Lefkoşa, Güzelyurt, İskele, Gazimağusa ve Beyarmudu’nda belediye meclislerinde TDP ile çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.
UBP-DP ve YDP’nin destekleyeceği adaylar
Lefkoşa: Sadık Gardiyanoğlu
Gazimağusa: Erdal Özcenk
Girne: Nidai Güngörgü (bağımsız)
Güzelyurt: Mahmut Özçınar
İskele: Hasan Sadıkoğlu
Lefke: Adil Özgey
Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi: Ebru Törehan
Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi: Fırat Ataser (bağımsız)
Erenköy-Karpaz Belediyesi: Hamit Bakırcı (UBP)
Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi: Fatma Çimen Tuğlu
Geçitkale-Serdarlı Belediyesi: Halil Kasım
Mesarya Belediyesi: Kürşat Özer
Gönyeli –Alayköy Belediyesi: Hüseyin Amcaoğlu
Yeniboğaziçi Belediyesi: Mustafa Zurnacılar (bağımsız)
Çatalköy-Esentepe Belediyesi: Ahmet Karal (YDP)
Dikmen Belediyesi: Niyazi Öztürk
Tatlısu Belediyesi: Hayri Orçan (DP)
Beyarmudu Belediyesi: İlker Edip
CTP’nin destekleyeceği adaylar
Lefkoşa: Sıla Usar İncirli
Gazimağusa: Süleyman Uluçay
Girne: Murat Şenkul
Güzelyurt: Osman Bican
İskele: Mehmet Şenol (Bağımsız)
Lefke: Aziz Kaya;
Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi: Ali Karavezirler
Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi: Emre Efendi
Erenköy-Karpaz Belediyesi: Suphi Coşkun
Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi: Cemil Sarıçizmeli
Geçitkale-Serdarlı Belediyesi: Hasan Öztaş
Mesarya Belediyesi: Ahmet Latif
Gönyeli –Alayköy Belediyesi: Ahmet Benli
Yeniboğaziçi Belediyesi : Şifa Çolakoğlu
Çatalköy-Esentepe Belediyesi: Ceyhun Kırok
Dikmen Belediyesi : Yüksel Çelebi
Tatlısu Belediyesi: Orhan Bebek (bağımsız aday)
Beyarmudu Belediyesi :Sadık Tuver.
HP’nin destekleyeceği bağımsız adaylar
Gazimağusa Belediyesi: Salih Oktay
Güzelyurt Belediyesi: Reşat Kansoy (bağımsız aday)
Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi: Mehmet Çelebi
Tatlısu Belediyesi: Orhan Bebek (bağımsız aday)
TDP’nin destekleyeceği adaylar
Lefkoşa: Mehmet Harmancı
Güzelyurt Belediyesi: Reşat Kansoy (bağımsız aday)
Tatlısu Belediyesi: Orhan Bebek (bağımsız aday)
YKP’nin destekleyeceği adaylar
Lefkoşa: Mehmet Harmancı