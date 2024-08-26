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Rüşvet yaygınlaştı

Kıbrıslı Rumlar da, Türkler gibi yolsuzluk olaylarının artmasından şikayetçi

Rüşvet yaygınlaştı
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   Avrupa Komisyonu’nun kısa süre önce yaptığı araştırmada Kıbrıslı Rumların yüzde 64'le büyük çoğunluğunun, Güney Kıbrıs’ta yolsuzluk düzeyinin son üç yılda arttığına inandığı, yatırımcıların da lisans almak ve/veya kamu ihalelerine katılmak için kendilerinden rüşvet istendiğine ve veya verildiğine şahit olduğu sonucu çıktı.

   Haravgi’nin “Yolsuzlukla Mücadeledeki Gecikme Toplumu Kışkırtıyor” başlığıyla manşete çektiği haberine göre, Eurobarometre olarak bilinen araştırma, Güney Kıbrıs’taki hükümet değişikliğinin, ülkenin yolsuzluk konularındaki imajını iyileştirmediğini ortaya koydu.
   Avrupa Komisyonu’nun 27 AB üyesi ülkede gerçekleştirdiği araştırmanın Güney Kıbrıs’taki bölümüne katılanların yüzde 91’i ülkede yolsuzluk sorununun var olduğunu, yüzde 64’ü de yolsuzluk düzeyinin son üç yıl içerisinde arttığı görüşünü ortaya koydu.
   Katılımcıların yüzde 77’si, herhangi bir yatırımcının Güney’de başarılı olabilmesi için siyasi bağlantılara sahip olması gerektiği görüşünü ortaya koyarken, yüzde 60’ı yargıçların bağımsız olduğu, siyasi ya da ekonomik çıkarlardan etkilenmediği görüşüne katılmıyor.
 

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YORUMLAR
UMIT TOSUN
UMIT TOSUN - 3 saat Önce

Kabul etmiyoruz. Yolsuzluk ve Rusvet konusunda birinci sirayi aliriz. Rekoru kimseye vermeyiz.

Doğru Söz
Doğru Söz @UMIT TOSUN - 6 dakika Önce

Itirazim var. Yoksullaşmada RTE Cumhuriyeti liderdir. Beter da olsun. Amin

Doğru Söz
Doğru Söz - 2 saat Önce

Rüşvet var diyen 64% müüüüüş. Yalan . Yalan. Yalan. Onun anlamı 64% rüşvete bulaşmadı. 36% kesin kes rüşvet bataklığindan faydalaniyor demektir. O yüzden onlar yoktur diyor. Yani rüşvetciler rüşvet yok diyor. Bu yüzyilda hala daha rüşvet yok diyen şerefsiz alcak veya beyinsizdir. Gerisi hikaye.

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