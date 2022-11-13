Gidenler dönmedi

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ın önemli sanayi kuruluşları kalifiye eleman sıkıntısı çekiyor. Pandemi sonrasında işlerin kısmen açıldığını belirten sanayiciler, çalıştıracak sayıda personel bulamadıklarını belirtirken, yurt dışından işçi getirme koşullarının hafifletilmesi çağrısında bulundu.

Yetişmiş personelin pandemi sürecinde ülkeyi terk ettiğini belirten sanayiciler “gidenler geri dönmedi. Bizler de yeni siparişleri zamanında karşılayamaz duruma geldik” diyerek, kalifiye eleman sorununun giderilmesi için hükümetin önlem almasını istedi.

Ne dediler…?

Çelebi Türker (Akdeniz Mobilya)

“Pandemi ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle üretim sektörü zor bir süreçten geçiyor. İşlerimizi ayakta tutmak için büyük gayret veriyoruz. Pandemi ile birlikte işlerimizde durgunluk yaşamıştık ancak halkımızın desteği ve bizlerin çalışmaları ile işlerimizi yürütmeyi sürdürüyoruz. Tabi ki işlerimiz istediğimiz noktada değil daha da iyi bir noktada olabilirdi ancak pes etmeyip çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sektörde bir takım sıkıntılar yaşıyoruz; ülkede sanatkar yetişmiyor ve kalifiye eleman bulmakta zorluk çekiyoruz. Türkiye’den bu eksikliği gidermeye çalışıyoruz ancak Türkiye’den de insanlar buraya gelmez oldu. Bizler de üçüncü ülkelerden eleman getirmeye başladık, bu da bizim için hem yorucu hem de külfetli oluyor. Bir diğer sıkıntı da ham maddeye ulaşma noktasındadır. Bugün Türkiye’den bir kamyonun buraya gelmesi 30-40 bin liraya mal oluyor. Ülkeyi yönetenlerden sanayi elektriği fiyatlarında üreticiye kolaylık sağlanmasını, kalifiye eleman getirtme prosedürlerinde kolaylıklar sağlamalarını bekliyoruz.”

Kamber Denizalp (Alu Denizalp Alüminyum)

“Pandemide yaşanan uzun süreli kapalılık dönemi işlerimizde olumsuz etki etti. Zor bir süreç olmakla birlikte tüm üreticiler şu anda biraz daha iyi durumda olsa da pandemi öncesindeki iş potansiyelini henüz yakalayamadık. Şu anda sektörde yaşadığımız en büyük sıkıntı elektrik fiyatları, personel giderleri ve kalifiye elemanla yardımcı eleman bulmadır. Uzun zamandan beridir ihtiyacımız olan personeli bulamıyoruz. Gerek usta gerekse yardımcı personele ihtiyacımız var ancak bulamıyoruz. Zaman zaman üçüncü ülkelerden işçi getirmek istiyoruz ancak bu noktada da zor prosedürlerle karşılaşıyoruz. Siyasiler ‘iç piyasada izinsiz durumda yeterli işçi olduğunu’ söylüyor ve ‘bunlardan alın’ diyorlar. Benim 4-5 personele ihtiyacım var, bulsunlar göndersinler o zaman. Yaşanan sıkıntıların giderilmesi noktasında ülkeyi idare edenlerin desteğini bekliyoruz.”

Metin Yılgın (Demo Ajans)

“Pandemi döneminde yaşanan durgunluk sonrasında işlerimizde biraz hareketlenme yaşıyoruz. Sanayiciler ciddi sıkıntılarla mücadele ediyor. Reklam sektöründe tedarik noktasında belirli zincirlerin kopukluğunun yaşanması, Devletin dijital yasayı geçirememesi ve bu yasayla alakalı faturalandırma kabul etmeyip bir yaptırımının olmaması ve yurt dışından gelip reklam çekimi yapan ekiplerden devletin de hizmet alması bizleri sıkıntıya sokuyor. Pandemi öncesindeki iş potansiyeline henüz ulaşamadık ancak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Gökhan Hançer (Hançer Mermer)

“İşlerimiz şu anda düşük var. Özellikle son iki aydır ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Pandemi döneminde sıkıntılı bir süreç yaşandı ancak şu anda pandemi öncesindeki iş potansiyelini yakalayamadık. Türkiye’de de burada da yapılan zamlar üreticiyi zora sokuyor. Sektörde en önemli sorunların başında kalifiye eleman bulamak geliyor. Türkiye’den eleman getiriyoruz onlar da işi kavrayıp öğrenince kaçıyor. Bir diğer sıkıntımız üreticiye verilen kredi vadelerinin düşürülmesi, faiz oranlarının ise çok yüksek oluşudur. Elektrik ve nakliye konularında da yaşadığımız tüm sıkıntılar için yetkililerden çözüm bekliyoruz. Üreticilerin ülkeyi idare edenler tarafından desteklenmesi hem üreticiyi ayakta tutacak hem de halkın yararına olacaktır.”