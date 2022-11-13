Şok baskın

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından Alayköy'de gerçekleştirilen Pars Operasyonu’nda bir kilo 100 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda Ahmet Sinan Yaşar ve Müslüm Çoban isimli şahıslar yakalandı.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, operasyonla ilgili olgular aktarıldı.

Polis memuru Ozan Özder 11 Kasım 2022 tarihinde saat 19.45’de Alayköy'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli ekip tarafından gerçekleştirilen 'Pars' operasyonu kapsamında şüpheli vaziyette görülen ND 961 plakalı aracın durdurulduğunu söyledi.

Polis, kontrol amaçlı aracın yanına gidildiğini, Ahmet Sinan Yaşar’ın elinde bulunan üzerinde ve içerisinde bir kilo 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan sırt çantasıyla yakalandığını belirtti.

Polis, Ahmet Sinan Yaşar’ın yanı sıra araç içerisinde bulunan zanlı Müslüm Çoban suçüstü hali gereği makul güç kullanılarak tutuklandığını belirtti. Polis memuru Ozan Özder, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlıların ilk etapta 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

