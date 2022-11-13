Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) ile TC İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde 1999 Düzce Depremi’nin yıl dönümü olan dün “Çök, Kapan, Tutun” tatbikatı yapıldı. “Çök, Kapan, Tutun” tatbikatı, 81 ilde ve KKTC’nin 6 ilçesinde eş zamanlı olarak icra edildi. Tatbikat, yaşanması muhtemel bir depremde, yaralanma ve can kayıpların en aza indirgenebilmesi için takip edilecek doğru hareketlerin öğretilmesi maksadıyla düzenlendi. Saat 17.57’de Sivil Savunma radyolarından (87.5, 89.8, 94.4, 100.4, 104.3 ve 104.5 FM) tatbikat duyurusu yapılarak, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele ilçelerinde belirlenen yerlerde hareketlerin icrası sağlandı. Tatbikata ev, iş yeri, okul, yurt, sağlık merkezi gibi mekanlarda katılacak olan vatandaşların, yapacakları “Çök, Kapan, Tutun” uygulamasını fotoğraf veya video olarak kaydederek, 0548 830 28 41 numaralı Whatsapp hattına göndermeleri talep edildi.

Öztürkler: Tatbikat büyük önem taşıyor

Deprem tatbikatı esnasında Türkiye’nin diğer illeriyle olduğu gibi KKTC’den canlı bağlantı kuruldu. İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, kendisiyle canlı bağlantı kuran TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla görüşme yapıp, açıklamalarda bulundu. KKTC’nin Anavatana sevgi ve saygılarını ileterek konuşmasına başlayan Öztürkler, üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen 710 kişinin hayatını kaybettiği Düzce depreminin acısının hala hissedildiğini belirtti. Böylesine önemli bir tatbikata KKTC’nin de katılmasından dolayı teşekkür eden Öztürkler, böylesi felaketin yeniden yaşanmamasının en büyük dilekleri olduğunu ancak deprem gibi felaketler karşısında kayıpları en aza indirgemek için bilinçlenmenin çok önemli olduğunu ve tatbikatların da bu açıdan büyük önem taşıdığını kaydetti. İçişleri Bakanı Öztürkler, 2022 yılın Afet Tatbikat Yılı olarak ilan edildiği Türkiye’de bu yıl 90 binin üzerinde tatbikat yapılmasının, toplumun depreme karşı bilinçlenmesi açısından çok önemli olduğunu vurguladı.



Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2022, 11:36