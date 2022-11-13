BM destek veriyor

Ömer KADİROĞLU

Haspolat yakınlarındaki ara bölgede bulunan Eylence Ovası’ndaki tarlalar Rum çiftçilerin kullanımına verildi. Rum çiftçiler, BM askerleri gözetiminde tarlaları sürmeye başlarken, Kıbrıslı Türk çiftçiler isyan etti. Türk çiftçiler, yıllardır ekip- biçtikleri, bu yılda ekim için sürüp gübreledikleri tarlaların Rumlara verildiğini ifade ederek, bu duruma tepki gösterdi.

Diyalog’a konuşan üretici Polat Bayur, 1987 yılında BM, Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin bir anlaşma yaptığını; anlaşma uyarınca Eylence Ovası’nda Türk hududunun ilk 200 metresinde Türk çiftçilerin tarım faaliyeti yürüttüğünü söyledi. Bayur, son birkaç gündür BM askerleri gözetiminde Türk çiftçilerin tarlasına Rumlar tarafından ekim yapıldığını dile getirdi.

Bayur şunları söyledi:

“1987 yılında yapılan anlaşmaya uyarınca ara bölgede kalan ve Türk hudutlarına yakın olan arazilerin ilk 200 metresini Tük çiftçiler ekiyordu. 2003 yılına kadar hiçbir sorun yoktu ancak 2003 yılında Rum tarafı Avrupa Birliği’ne girince bir kargaşa yaşandı ve Rum çiftçiler hudutlarımıza yakın arazileri ekmek istediler. Biz bu duruma izin vermedik. Son birkaç gündür benim sürdüğüm ve ekime hazırladığım tarlaları Rum çiftçiler ekti. Müdahale etmeye gittiğimde Barış Gücü kira sözleşmem olmasına rağmen tarlaları ekmeme müsaade etmiyor. Barış Gücü, kartımızı da yenilemiyor ki ara bölgeye giremeyelim. Rum çiftçiler mevzilerimizin önüne kadar gelerek ekim işlemi yapıyorlar. Barış Gücü bunu kasıtlı olarak yapıyor ki ara bölgede olay çıksın. Bu konuda gereğinin yapılmasını istiyoruz.”