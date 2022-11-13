‘Dünyayı kuşatmalıyız’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ı bir devlet olarak dünyaya tanıtma konusunda adeta bir sarmal oluşturmak ve bu sarmalla dünyayı kuşatmak gerektiğini belirtti.

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi'ne katıldığı Özbekistan ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Türk Devletleri Teşkilatının 9. Zirvesi'ni başarıyla tamamladıklarını belirten Erdoğan, görüşmelerde Türk dünyasına ilişkin güncel meseleleri etraflıca ele aldıklarını, gelecek dönemde iş birliği yapılacak alanları belirlediklerini söyledi.

Zirvede, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olarak katılması kararı anımsatılarak, "Bu acaba Kuzey Kıbrıs'ın tanınmasının ilk adımı olarak kabul edilebilir mi?" sorusu üzerine Erdoğan, "Bunu tanıma olarak değerlendirirsek yanlış olur. Tanımanın birçok özellikleri, hassasiyeti var." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığımız konuşma demek ki ses verdi. Bu işin altyapısını çok güçlü tutmamız, önce bir altyapı çalışmasını başlatmamız lazım. Altyapı çalışmasından sonra da dünya genelinde Kuzey Kıbrıs'ı bir devlet olarak dünyaya tanıtma konusunda adeta bir sarmal oluşturmamız ve bu sarmalla dünyayı kuşatmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Üzerine üzerine gideceğiz

Erdoğan, Kosova'nın tanınma sürecine işaret ederek "Kosova'yı tanıyan ülke 100'ü aştı, şu anda da işte 120 civarında ama orada tıkandı kaldı çünkü Amerika da maalesef işe sahip çıkmadı. Yine bizler sahip çıktık, sahip çıkıyoruz fakat Kuzey Kıbrıs olayı Kosova kadar kolay değil, daha zor ama elimizden geleni yapacağız. İşin üzerine üzerine gideceğiz. İnanıyorum ki Kuzey Kıbrıs'ı dünyaya tanıtma imkanı bulacağız." diye konuştu.