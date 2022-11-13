366 sürücüye işlem yapıldı

Trafik kazaları ve yaşanan ölümler ülkenin kanayan yarası olurken, sürücülerin en çok işlediği suçların başında sürat geliyor. Haftalık polis bültenlerinde sürat suçu her zaman ilk sırada yer alıyor; bunun yanı sıra alkollü sürüş yapanlar da yakalanıyor. Polis ekipleri, trafik kazalarını azaltma amacıyla sürat ve alkol kontrolleri gerçekleştirdi. Denetimlerde kontrol edilen bin 555 araç sürücüsünden 366’sı hakkında ileri işleme gidildi. Rapor edilen sürücülerden 90’ının sürat, 24’nün alkollü araç kullanma suçu işlediği belirtildi.

24 araç trafikten men edildi

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre; ekipler, trafik kazalarının oluşumundaki etkenlerin başında gelen süratli ve alkollü içki tesiri altında araç kullanılmasının önüne geçebilmek için önceki gün ülke genelinde trafik denetimlerine devam etti.

Denetimler kapsamında bin 555 araç kontrol edilirken, 24’ü alkollü içki tesiri altında ve 90’ı belirlenen hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 336 sürücü rapor edildi, 3 sürücü tutuklandı ve 24 araç ise trafikten men edildi.

