Hedef Enosis’ti

Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması yani Enosis idealinin yaşama geçirilmesini amaçlayan Yunan darbesinin 49’uncu; Türkiye’de ise FETÖ’nün darbe girişiminin 7’nci yıldönümü nedeniyle bugün tören ve anma etkinlikleri düzenlenecek.

Boğaz Şehitliği’nde saat 9.00’da yapılacak tören anıta çelenk konulmasıyla başlayıp, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla devam edecek. Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu konuşma yapacak.

Şehitler için dua okunmasının ardından tören, şehit kabirlerine karanfil bırakılmasıyla sona erecek.

Törenden sonra 15 Temmuz şehitleri anısına oluşturulan fidanlık ziyaret edilecek. Gece 20.45’te de Hz. Ebubekir Camii’nde şehitleri anma etkinliği yapılacak.

Tatar: Darbeleri bir kez daha lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yunan Cuntası ile EOKA terör örgütünün 15 Temmuz 1974’de gerçekleştirdiği darbenin 49’uncu, FETÖ örgütünün de 15 Temmuz 2016’da Türkiye’deki darbe kalkışmasının 7’nci yıl dönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaparak, “darbeleri bir kez daha lanetlediğini” belirtti.

Ünsal: Destanın yıldönümü

Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, 15 Temmuz’un Anavatan Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü, milletin azim ve kararlılığını, milli birlik ve beraberliğini bütün dünyaya bir kez daha gösterildiği, destanın yıldönümü olduğunu söyledi.

Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ne olmuştu?

15 Temmuz 1974 Cunta Darbesi, adayı Yunanistan'a bağlamak amacıyla Yunanlı generaller öncülüğünde Başpiskopos Makarios'a karşı yapılmış ve katliama dönüşmüştü. Darbe, Türkiye'nin 1960 Garanti Antlaşması'ndan kaynaklanan haklarını kullanarak 20 Temmuz'da Ada'ya çıkmasıyla başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Türkiye’de ise 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimi yaşanmıştı. Toplamda 251 vatandaşın şehit olduğu, 2 bin 194 kişinin de yaralanarak gazi olduğu darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı, Meclis gibi önemli kamu kurumları bombalanmış, TRT işgal edilmişti.

Darbe girişimi bertaraf edilmiş, Türk milletinin, polisinin ve askerinin direnişiyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

