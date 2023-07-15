3 gün karakolda

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren bir casinoda sahte 500 Euro’yla oyun oynamaya kalkışan Necdet Altun yakayı ele verdi. Sahte parayı oyun kartına yüklemek için kasaya veren zanlı, umduğunu bulamadı. Görevli 500 Euro’yu para sayma makinesinden geçirince durumu anladı ve olay polise bildirildi. Gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, ifadesinde parayı 13 bin TL karşılığında tanımadığı birinden aldığını iddia ettiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 13 Temmuz 2023 tarihinde saat 22.00 sıralarında Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren bir casinoda kasiyer görevlisine sahte 500 Euro verdiğini söyledi. Polis, zanlının üye kartına yatırması için verdiği paranın görevli kasiyer tarafından para sayma makinesinden geçirdiğini belirtti. Polis, paranın makineden geçmediğini ve sahte olabileceğinden şüphelenmesi üzerine kendilerine bilgi verildiğini anlattı. Polis, Lefkoşa Adli Şubeye sevk edilen zanlının parayı aynı gün Surlariçinde tanımadığı bir şahıstan 13 bin TL karşılığında aldığını ve sahte olduğunu bilmediğini beyan ettiğini söyledi. Polis, zanlının ikametgahında arama yapıldığını, kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını açıkladı. İncelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden polis, emare olarak alınan 500 Euro’nun belge inceleme uzmanlarına teslim edildiğini belirtti.

Polis, uzmanlık raporu beklendiğini söyledi.

Zanlının 3 Temmuz 2023 tarihine 60 günlük turist vizesi ile ülkeye geldiğini, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.