Destek olalım

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, iş insanlarını engelli istihdamına destek olmaya çağırdı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda “Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’nun hükümete gönderdiği mektup” konulu güncel konuşma yaptı. Hamzaoğulları’na Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek yanıt verdi.

Erenköy Lisesi’nde ulaşım sorunu yaşayan engelli bir çocuğun yaşadıklarını aktaran Hamzaoğulları, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’nun hükümete gönderdiği mektubu okudu.

İş bekleyen engelliler olduğuna işaret eden Hamzaoğulları, 5 yılda kaç engellinin istihdam edildiğini sordu.

Erenköy’e engelli rehabilitasyon merkezi inşa edilmesi konusundaki çalışmaların ne durumda olduğunu da soran Hamzaoğulları, Pamuklu Hastanesi’nin durumu konusunda bilgi istedi.

Hamzaoğulları, engelli bireylerin kullanabileceği taşımacılık hizmetlerine ihtiyaç olduğunu anlattı.

En büyük engel zihinsel bariyerlerdir

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu yanıt vermek üzere kürsüye çıktı. Engelli bireylerin önündeki en büyük engelin fiziksel değil zihinsel bariyerler olduğunu belirten Çavuşoğlu, bu konuda yaptıkları çalışmalara değindi.

Çavuşoğlu, yıllardır atıl durumda olan bir binanın Çalışma Bakanlığı tarafından rehabilite merkezi olarak hayata geçirildiğini hatırlatarak, 2010 yılında başlatılan Özel Eğitim Yasası çalışmalarının uzun süre Meclis’ten geçemediğini, ancak kendi bakanlığı döneminde bu süreci tamamlayarak yasayı geçirdiklerini anlattı.

Özel Eğitim Yasası'nın yürürlüğe girmesiyle, özel gereksinimli çocukların eğitimine yönelik önemli bir açılım sağlandığını ifade eden Çavuşoğlu, bu kapsamda çok sayıda özel eğitim öğretmeninin istihdam edildiğini kaydetti.

Ancak ailelerin kendi imkanlarıyla tuttuğu gölge öğretmenlerin sosyal güvenceleri konusunda henüz sonuç alınamadığını dile getiren Çavuşoğlu, bu konuda ayrı bir yasa ile sigorta ve özlük haklarının güvence altına alınması için çalıştıklarını söyledi.

Engelli bireylerin istihdamı konusuna da değinen Çavuşoğlu, son dönemde kamuya 30 engellinin istihdam edildiğini, bunun da gecikmiş bir adım olduğunu söyledi.

Öte yandan özel sektörde engelli istihdamı için öngörülen “50’de 1” oranının dahi yakalanamadığını vurgulayan Çavuşoğlu, “Batıya yüzünü döndüğünü söyleyen işverenlerimizin yanında çalıştırdığı kişiler arasında bu oran bırakın yüzde biri, iki yüzde biri bile zor buluyor” dedi. Çavuşoğlu, iş insanlarını engelli istihdamına destek olmaya çağırdı.

