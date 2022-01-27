Hedef serbest piyasa

Güney Kıbrıs’ta devletin kontrolündeki Elektrik Kurumu’nun (AİK) tekeline son verileceği ve serbest piyasa açılımının gündemde olduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Başkanlık Sarayı’nda, Enerji Bakanı Natasa Pilidu, Enerji Nakil Sistemi Müdürü (DSMK) Stavros Stavrinos ve Enerji Düzenleme Kurulu (RAEK) Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildiğini ve sonbaharda serbest piyasa için görüşme yapıldığını yazdı.

Haberde, yeni düzende üç Kamu İktisadi Teşebbüsü’nün (AİK, RAEK ve DSMK) yer almasının öngörüldüğü ifade edildi.

Bu arada özel bir şirketin gerçekleştirdiği yatırım çerçevesinde doğal gazdan elektrik üretiminin yıl sonuna doğru başlayacağı bildirildi.