Olmadı Recep

Güzelyurt’ta 2021 yılı Temmuz ayında meydana gelen olayda aşırı derecede alkol aldıktan sonra gece saatlerinde iş arkadaşı S.D. isimli kadının evine gizlice girip, cinsel tacizde bulunan Recep Şahin hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 11 ay hapse mahkûm edildi.

Ceza kararını açıklayan Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, sanığın işlediği ‘geceleyin ev açma ve cinsel taciz’ suçlarının ciddi ve vahim suçlardan olduğuna değindi. Şerife Kâtip, sanığın alkol etkisi altında eski iş arkadaşının evine girip, sırtına ve kalçasına dokunarak cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

Yargıç Kâtip, kadın ve mülkiyet haklarının öneminin altını çizip, suçun vahameti de dikkate alınarak, caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Şerife Kâtip, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususları değerlendirdikten sonra 11 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.