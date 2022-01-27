Yurt dışına gitti

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 7 Ocak gecesi meydana gelen olayda B.C.Ş. isimli erkek şahsın park halinde bulunan aracına maskeli 4 kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıyla ilgili aranan bir kişi yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtı. Olaydan sonra tutuklanan Ertunç Sayıner ile Yusuf Açıkel ise dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, 7 Ocak 2022 tarihinde saat 23.45 sıralarında Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı civarında yaşanan olayda plakasız bir araçtan inen kar maskeli 4 erkek şahsın park halindeki SU 792 plakalı araca saldırdıklarını söyledi. Polis, kar maskeli şahısların içerisinde B.C.Ş.’nin bulunduğu aracın ön kaput kısmına ve sağ arka kapısına tahta sopalarla vurduklarını açıkladı. Polis, aracın bazı kısımlarında batık oluştuğunu ifade ederken, kar maskeli şahısların daha sonra olay yerinden ayrıldıklarını belirtti.

Polis memuru, 10 Ocak 2022 tarihinde MOBESE görüntülerinin incelendiğini, kar maskeli şahısların kullandığı aracı tespit ettiklerini söyledi. Polis, aracın plakasının tespiti üzerine Ertunç Sayıner’e ulaşıldığını açıkladı. Polis memuru, Ertunç Sayıner’in Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını, olayda kullanılan KJ 057 plakalı araç emare olarak alındığını söyledi.

Polis, yapılan araştırmalar sonucu zanlı Yusuf Açıkel’in de olaya karışanlardan biri olduğunu belirlediklerini, tutuklandıktan sonra suçunu itiraf ettiğini aktardı.

Polis, Yusuf Açıkel’in ifadesinde saldırı anlarını cep telefonuyla kayda aldığını, olayın görüntülerinin Rum tarafındaki F.G.’ye gönderildiğini itiraf ettiğini söyledi. Polis, suçla bağlantılı aranan bir zanlının ise yasal olmayan yolla yurtdışına kaçtığının tespit edildiğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıların 3’er bin TL nakit teminat yatırması, birer kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.