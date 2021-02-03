Alarm zilleri çalıyor

Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısının 4 bin 16 olduğunu, 48'i yerel 62 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 12 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 48 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 12 kişinin Lefkoşa, 34 kişinin Girne, 7 kişinin Mağusa, 7 kişinin İskele Bölgesi'nden olduğunu belirtti. Pilli Corona’ya ilgili total verileri de açıkladı; Yapılan toplam test sayısı 411.131, toplam vaka sayısı 2433, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 1907, tedavisi devam eden vaka sayısı 517, pandemi merkezindeki hasta sayısı 127, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 377, toplam kaybedilen hasta sayısı 14, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 13.

Yenierenköy'de vaka sayısı 8'e yükseldi

Bu arada dün tespit edilen 62 vakanın 5’ininYenierenköy bölgesinden olduğu belirtildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, bölgedeki son durum ile ilgili bilgileri paylaştı.

Yeşilırmak, Avtepe köyünde ev karantinasında olan 5 kişilik bir ailenin testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yeşilırmak bölgedeki vaka sayısının 8'e yükseldiğini bildirdi.

Vakaların sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Yeşilırmak, dün yapılan diğer testlerde risk grubunda olan ve 1. derece temaslı olan 4 yaşlı vatandaşın test sonuçlarının da negatif çıktığını belirtti.

