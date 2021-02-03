Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta Covid-19 vaka sayısının ürkütücü boyutlara ulaşması üzerine Sağlık Üst Kurulu dün gerçekleştirdiği toplantıda 5 günlük kapanma süresinin 14 gün daha uzatılmasını kararlaştırdı. Ancak; kurulun kararları Bakanlar Kurulu’na takıldı. Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; kapanma süresi ve ek önlemler konusunda bakanların farklı görüşler savunması üzerine, Başbakan Ersan Saner resmi açıklamayı bugüne bıraktı.

Pozitif vaka sayısı dün saat 17.00 itibarıyla 62’ye yükselirken, otellerde karantinaya alınan temaslı sayısı da binin üzerine çıktı. Sağlık Bakanlığı’nın, temaslılar için anlaşma yaptığı otel sayısı da dün itibarıyla 12’ye yükseldi. Bu arada Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Hastanesi yoğun bakım servisindeki 13 hastadan 4 tanesinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Pandemi hastanesi de doldu

Türkiye’nin yaptırdığı pandemi hastanesinin de eksik personel ile çalıştırıldığı, ancak kısa süre içinde hastanede yatak sıkıntısının baş gösterdiği öğrenildi. Tek kişilik odalara ikişer kişinin yatırılmasıyla sıkıntının aşılması yönüne gidilirken, bu durumun aileler arasında huzursuzluk yarattığı bildirildi.

Hemşire açığının kapatılması için kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre, ilk grubun yakında göreve başlayacağı kaydedildi.

İzin belgeleri tartışma konusu

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; son 5 günlük kapanma sürecinde market ve bankaların yanı sıra, kamu görevlileri, hatta bazı telefon satıcılarına kadar izin belgesi tahsis edilmesi ciddi tartışma konusu oldu.

Polisin ceza için gittiği birçok iş yerinde kaymakamlıklar tarafından verilen izin belgeleriyle karşılaşıldığı ve kapanmanın etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Öte yandan hükümet 5 ilçede bugün gece yarısı sona erecek kısmi sokağa çıkma yasağıyla ilgili kararı da bugüne bıraktı.