‘Federasyon tüketildi’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in himayesinde mart ayı başında yapılacak gayrı resmi 5+1 Kıbrıs zirvesi öncesinde, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs konusundaki tutumunun “tamamen örtüştüğünü” vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar ve Çavuşoğlu ayrıca, Türk tarafının gayrı resmi 5+1 toplantısına egemen eşitliğine dayalı, yan yana yaşayan iki devletin iş birliği temelinde bir çözüm bulmak için gideceğini yineleyerek, “federasyon çözüm modelinin tükendiği” ve olası bir çözümün “egemen eşitlik temelinde” olması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Cumhurbaşkanlığında saat 13.30 sıralarında başlayan Tatar ve Çavuşoğlu görüşmesi sonrasında heyetler arası bir çalışma toplantısı da yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar ile Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, toplantıların ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı’ndaki basın toplantısının ardından 16.00 sıralarında KKTC’den ayrıldı.

Tatar: Tam bir uyum içerisindeyiz

Basın toplantısında ilk sözü alan Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet ile “önemli” ve “faydalı” bir toplantılar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti’nin gayrı resmi 5+1 Kıbrıs zirvesinde izlenecek yol konusundaki tutumlarının tamamen örtüştüğünü ve bunun KKTC’ye güç verdiğini söyledi.

Tatar, “Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki, KKTC devleti, heyetleri, Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığında yapılan değerlendirmelerde, Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs konusu bağlamında tam bir uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafı ile Türkiye’nin hem Kıbrıs’ta hem bölgede barış, istikrar ve işbirliğinin tesisi için çalışmakta olduğunu ifade etti.

Mart ayının ilk haftalarında gayrı resmi 5+BM Kıbrıs zirvesinin düzenleneceğine işaret eden Tatar, “Bu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Kıbrıs’ta son 50 yıldır yan yana yaşayan ve her iki halkın kendi devleti çatısı alında yaptığı çalışmaların ve siyasi kazanımların devam ettirilmesi noktasında bir anlayışın geliştirmesidir. Önemli olan Kıbrıs’ta huzur ve istikrarın sürebilmesi için bölgedeki hak çıkarların ve bir anlaşma durumunda herkesin kazanabileceği gerçekliğinin sürdürülebilmesidir. Biz bunun için çalışıyoruz” dedi.

Çavuşoğlu: Girişimler yoğunlaştı

Cumhurbaşkanı Tatar ve müzakere heyeti ile Kıbrıs sorunu sürecini enine boyuna ele aldıklarını belirten Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önümüzdeki süreçte BM’nin gayrı resmi 5+BM toplantısını düzenleme girişimleri yoğunlaştığına işaret ederek şöyle konuştu:

“Gayrı resmi 5+BM toplantısı, bizim fikrimizdi. Bu fikir bizden geldi. Neden? Çünkü Crans Montana’da Kıbrıs sorununun çözümü için yürüttüğümüz müzakerelere sonuçsuz kaldı. Gerek Crans Montana gerekse öncesinde 2017’de Cenevre’deki bir günlük konferansta, bu kürsüden de ‘artık federasyon için son müzakereleri yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte federasyon için müzakere yapamamağız’ dedik. Bunu ben de çok söyledim eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’da defalarca söyledi. Yani KKTC tarafı da Türkiye tarafı da bunu defalarca söyledi. Ve maalesef Crans Montana başarısız oldu. Neden? Rum kesimi siyasi eşitliği bir tarafa bırakın hiçbir şeyi Kıbrıs Türk halkıyla ve KKTC ile paylaşmak istemediğini gösterdi ve bu tavırlarını bugün de sürdürüyorlar. O zaman siyasi eşitlik olmayacaksa egemen eşitlik olması gerekir demiştik. Bunu daha önce de açıklamıştık.”

“Şimdi tam bu noktadayız” diyen Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Ffederasyon için 52 sene müzakereler yapıldı. Her seferinde Annan Planı’nda, daha öncesi ve sonrasında da olduğu gibi, Rum tarafının bu tutumu sebebiyle müzakereler başarısız oldu. Bu tüketildi. Şimdi egemen eşitlik temelinde müzakere olması gerekiyor. Egemen eşitlik varsa, o zaman iki devlette olabilir. Bugün zaten Kıbrıs adasında iki halk var, iki devlet var. De facto, tanısallarda tanımasalardı bir durum var. Bunun resmîleşmesi gerekiyor. Biz ne diyoruz, diplomasi yolu ile müzakere edilmiş kalıcı bir çözüm istiyoruz. Bugüne kadar ki müzakerelerde başka şeyi müzakere ettiğimiz için bir sonuca varamadık”

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Şeffaf açık, ilkeli tutumumuzu sürdüreceğiz

“Crans Montana’da bir müzakere zemini vardır diye gittik, 11 gün kaldık, bir netice alamadık” diyen Çavuşoğlu, “Gayrı resmi 5+BM toplantısında müzakere için bir zemin var mı yok mu göreceğiz. Biz, hem TC hem de KKTC olarak her platformumda düşüncelerimizi samimi şekilde söyledik ilkesel bir tutum sergiledik. Masada ne söylediysek ikili görüşmelerimizde de aynı şeyi söyledik. Dürüst davrandık. Crans Montana’da olduğu gibi 5+1’de şeffaf, açık, ilkesel tutumuzu 5+1 de de sergileyeceğiz” dedi.

“Rum tarafı maalesef gücü de zenginliği de maalesef paylaşmak istemiyor” diyen Mevlüt Çavuşoğlu, bunun Doğu Akdeniz’de yaşanan sorunun temel sebeplerinden biri olduğunu söyledi.