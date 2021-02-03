Yıllarca gizlendi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 25 Ocak tarihinde bir kafeden içerisinde 7 bin 500 lira olan çantayı çaldığı tespit edilen Godswell Eimionowane Eraga dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Kamera görüntüleri sayesinde yakalanan zanlıyla ilgili yapılan soruşturmada 2 yılı aşkın bir süredir ülkede kaçak yaşadığı tespit edildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 25 Ocak 2021 tarihinde saat 21.30 sıralarında Lefkoşa'da Bolu Sokak üzerinde faaliyet gösteren B.G.’ye ait bir kafeden hırsızlık yaptığını söyledi.

Polis, içerisinde 7 bin 500 TL nakit para bulunan el çantasını çalan zanlının, yapılan şikayet üzerine güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis, zanlıyla ilgili soruşturmada 30 Eylül 2018 tarihinden beri ülkede kaçak kaldığının tespit edildiğini aktardı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının muhaceret durumunun da dikkate alınarak uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı tutuklu yargılanmak üzere bir ay süreyle cezaevine gönderdi.