Derin soruşturma 

Çiğdem AYDIN

Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) 10 bin adet elektrik sayacı alınması yönündeki ihale kararının uygulanması için yoğun çaba harcanırken, alımı durduran Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın kapsamlı bir soruşturma yürüttüğü öğrenildi.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; İhale Komisyonu’nun, Aralık ayının son günlerinde aldığı karar gereğince Gizde İletişim şirketine tanesi 128.60 Euro’dan 10 bin adet için Bir milyon 286 bin Euro ödenmesi gerekiyor. Ancak Arıklı'nın araştırmaları sonucunda söz konusu sayaçların tanesi 36 Euro’dan ithal edildiği iddia ediliyor. Aradaki fahiş fiyat farkını gerekçe gösteren Arıklı’nın, geçmişten bugüne mal alımlarıyla ilgili soruşturma talimatı verdiği belirtiliyor.

Kurumun, 10 bin adet sonrasında her ay 500 yeni sayaç alımı konusunda ısrarlı olduğu, ayrıca geçmişte yapılan anlaşmalar çerçevesinde her ay yazılım programı adı altında KKTC’deki Mors şirketine KDV hariç ayda 15 bin Euro ödeniyor.

Kurumun bu şekilde KDV ile birlikte yılda 204 bin Euro ödemek zorunda bırakılması da bakanlık tarafından soruşturuluyor.

Elektrik Kurumu ihalelerinin ağırlıklı olarak aynı şirketlere veya bağlantılı aile şirketlerine verildiğine dikkat çeken ilgili çevreler, bununla ilgili araştırma sonuçlarının da Ekonomi ve Enerji Bakanlığı veya KIB-TEK Yönetimi tarafından açıklanması gerektiğini belirtiyor.

İhaleye katılmaktan men edilmişti

Bu arada Elektrik Kurumu’dan birçok ihale alan Mors şirketi, Merkezi İhale Komisyonunun kararı ile ihalelere katılmaktan men edilmişti. Dönemin Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halil Talaykurt imzasıyla 12 Haziran 2020 tarihinde yapılan açıklamada şöyle denmişti;

“Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı tarafından 20/2016 Kamu İhale Yasası’nın 13(2). Maddesi uyarınca Mors LTD. şirketinin ve direktörlerinin “İhale yasaklısı” olarak, ilan edilmesine karar verilmiştir. İlgili maddenin 4. Fıkrasında yer alan “Yasaklama kararı, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak, yürürlüğe girer” hükmüne amirdir.







