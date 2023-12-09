İade edilecek

Rusya’da ‘adam öldürme’ dahil 9 ağır sabıkası olan ve İnterpol tarafından aranan ‘Vitya Pan’ lakaplı Viktor Panyushin’in KKTC'de olduğu ortaya çıktı.

Elde edilen bilgilere göre; Rusya’da birçok suçtan aranan Panyushin 2022 yılının sonlarına doğru Ukrayna’ya kaçtı.

Orada başka soy isim ve doğum tarihi bilgileriyle Ukrayna pasaportu çıkartırdı.

Panyushin, 2023 yılı başlarında Ukrayna pasaportu ile KKTC’ye geldi.

Girne kentinde çeşitli yerlerde konaklayan Panyushin, geçtiğimiz mayıs ayında yine Girne’de bir otele yerleşti.

Ancak 2021 yılında kendisine ait Rus pasaportu ile KKTC’ye gelen ve aynı otelde konaklayan Panyushin, bu kez Ukrayna pasaportu ile otele giriş kaydı yapınca sahte pasaport suçundan KKTC polisi tarafından yakalandı.

Panyushin, polise verdiği ifadede tanık koruma programı kapsamında Ukrayna’nın kendisine pasaport verdiğini, tanınmaması için bazı kimlik bilgilerini değiştirdiğini söyledi.

Panyushin’ın yakalanmasının ardından durumdan haberdar olan Interpol sanığın iadesini istedi.

Aylardır Merkezi Cezaevinde tutulan Viktor Panyushin hakkında KKTC Bakanlar Kurulu’ndan ‘İhraç’ kararı çıktı, yasaklı göçmen ilan edildi. İşlemlerin ardından Panyushin, ülkesi Rusya’ya iade edilmek için Türkiye’ye ihraç edilecek.