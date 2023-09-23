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Barış şarkıları söylendi

Gazimağusa'da düzenlenen iki toplumlu etkinliğe yoğun ilgi oldu

Barış şarkıları söylendi
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Gazimağusa Belediyesi ile Güney Mağusa Belediyesi iş birliğinde Uluslararası Dünya Barış Günü vesilesiyle Gazimağusa’da etkinlik düzenlendi.
 Etkinliğe Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile Güney Mağusa Belediye Başkanı Simos Ioannou’nun yanında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilci ve Kıbrıs’taki Barış Gücü Başkanı Colin Stewart, ABD Büyükelçisi Julie D. Fisher, İtalya Büyükelçisi Ferrari Bravo, İngiltere’nin Kıbrıs Yüksek Komiseri İrfan Sıddıq, AKEL Genel Sekreteri Stephanos Stephanou, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman da katıldı.
Etkinlikte Let’s Sing Together şarkılar seslendirdi. Myrsini Christodoulou ile Aytuç Şabanlı, Marina Neophytou’nun piyano resitali eşliğinde “Barış” isimli şiiri seslendirdi.

 
 

Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2023, 10:12
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