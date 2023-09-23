Gözler Tatar’da

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununda bir özel temsilci atanması ve üçlü bir görüşmenin yapılması konusunda BM Genel Sekreteri ile aynı çizgide olduklarını belirtti.

Hristodulidis, New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştü.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Hristodulidis, Guterres’in bugün TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşeceğine dikkati çekerken müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik perspektifleri inceleyecek bir şahsiyetin (özel temsilcinin) atanmasını açıklayacak bir üçlü görüşmenin bugün bile yapılmasına hazır olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri'n kendi niyetleri konusunda kendisini bilgilendirmesinden memnun olduğunu söyleyen Hristodulidis şu ana kadar herhangi bir sonucun alınmadığını ve diğer tarafın yanıtının bulunmadığını ifade etti.

Hristodulidis açıklamasında ayrıca BM Genel Sekreteri'nin, AB’nin güçlü ülkelerinin Genel Sekreter ile yaptıkları görüşmeler sırasında Kıbrıs sorununu ve müzakerelerin yeniden başlaması gerekliliğini ortaya koyduğunu, kendisine iletmesinin de önemini vurguladı.

"Guterres’in BM Genel Kurul çalışmaları çerçevesindeki temaslarının tamamlanmasının ardından Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ile görüşeceğini" söyleyen Hristodulidis, kendisinin bugün de New York'ta olacağını ve üçlü görüşmeye hazır olduğunu yineledi. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e BM binasında Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Rum müzakereci Menelaos Menelau ve Güney Kıbrıs’ın BM’deki Daimi Temsilcisi Andreas Hacıhrisanthu eşlik etti.

