İçince efelendi

İskele’ye bağlı Kumyalı’da, husumetlisi olduğu adamın evine giden 54 yaşındaki A.K., hem husumetlisini hem de oğlunu elindeki sopayla darp etti, ardından tabancasını çıkararak ölümle tehdit etti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Kumyalı’da önceki sabah 02.50’de, Deniz Yolu Sokak üzerinde meydana gelen olayda, A.K.(E-54), daha önceden aralarında husumet bulunan T.K’nin ikametgahın avlusuna girip mülke tecavüz ettikten sonra, T.K. ve oğlu H.K’ye vurmak için tasarrufuna bulundurduğu sopayı vurabilecek bir mesafeden sallayıp darp ettikten sonra, yine tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabancayı söz konusu şahısların üzerine doğrultarak kendilerini öldüreceği yönünde şiddet tehdidinde bulundu. Zanlı dün çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.



