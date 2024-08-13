Bu çile bitmez

Raif DOĞRU

Elektrik Kurumu ve Aksa’nın üretimi, Kuzey Kıbrıs’ın ihtiyacını karşılayamadığı için güneyden elektrik alımı devam ediyor. Özellikle akşam saatlerinde ihtiyaca göre güneyden günde 10 ile 30 megawat arasında elektrik alan Kıb-Tek, kilovat saat başına 15 lira ödüyor. Kıb-Tek’in üretim maliyetinin 9, Aksa’nın ise 10 lira olduğu dikkate alındığı zaman, güneyden alınan elektriğe yüzde 50 dolayında daha fazla ödeme yapılıyor.

Oluşan yeni şartlar altında elektrik ücretlerine yeni bir artışın gelmesi kaçınılmaz görünüyor. Kıb-Tek yetkilileri, mevcut fiyatlarla ayda 100 milyon lirayı bulan zararı maliyeden karşıladığı halde, bu miktarın yetersiz kaldığı ifade ediliyor. Ekim ayı itibariyle elektrik faturalarına yüzde 12 ile yüzde 15 arasında yeni bir zam gelmesi bekleniyor. Kurum yetkilileri, elektrik kesintilerinin sona erdiğini açıklasa da, bunun gerçekçi olmadığı görülüyor.

Kuzey Kıbrıs’ta Haziran 2023 ile Haziran 2024 döneminde elektrik tüketiminin yüzde 45 dolayında arttığını belirten yetkililer, bu ihtiyacı karşılayabilmek için tüm jeneratörlerin çalıştırıldığını, termik santralin de sürekli devrede tutulduğunu belirtiyor.

Personel sayısı 690

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre Elektrik Kurumu’nda çalışan 690 personelin maaş ve sosyal yatırımları için ayda 150 milyon Türk lirası ödeme yapılıyor. Çalışanlarsa ayrıca ‘hizmet yılına göre’ ‘K değeri’ adı altında ödeme yapılıyor.

Geçmişte ‘bedava elektrik’ olarak ifade edilen bu sistem çerçevesinde Kıb-Tek çalışanlarının tümüne ortalama 7 bin TL aylık ek ödeme yapılıyor. Bunun toplamı ise 5 milyonu aşıyor.





