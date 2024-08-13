Müjdeyi verdi

Başbakan Ünal Üstel, bugünden itibaren akaryakıta bir TL indirim yapılacağını açıkladı. Üstel, sivil toplum kuruluşlarına başlattığı ziyaretler kapsamında Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na (KTTO) ziyarette bulundu. Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın da hazır bulunduğu ziyarette Üstel, KTTO Başkanı Turgay Deniz ve Yönetim Kurulu’nun katılımı ile kapsamlı bir ekonomik istişare toplantısı gerçekleştirdi. Üstel, “ Ziyaret ettiğimiz tüm ekonomik örgütlerin ve tüm sektörlerin ortak beklentisi siyasi istikrardır, ekonomik istikrardır. Çünkü her yıl değişen başbakanlarla, her 6 ayda değişen bakanlarla, uzun vadeli çalışma yürütmenin, büyük projelere imza atmanın mümkün olmayacağını herkes görmüştür” dedi.

Refah düzeyinin artmasının kalkınma ve ekonomik gelişimden geçtiğine dikkat çeken Üstel, “Bunun için de hem siyasi hem de ekonomik istikrara ihtiyaç vardır. Bu noktada, ticaret ve ekonominin nabzı olan, Ticaret Odası ile yakın işbirliğimiz devam edecek. Ortaya irade koyarak, cesaretle, reformlar yapmaya ve ekonomimizin önünü açmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Çalışma yaşamıyla ilgili düzenleme yapılıyor

Üstel, üçüncü ülkelerden gelen çalışanlara yönelik yasal düzenleme hazırlığında olduklarını açıkladı. Üstel, “Üçüncü ülkelerden gelen çalışanlarının konaklama ve yemek masraflarını karşılayan işverenler çalışanlarına yüzde 30’a kadar daha düşük asgari ücret uygulayabilecekler. Çalışanın haklarına halel gelmeksizin, sadece konaklama ve yemek desteği veren şirketler bu haktan yararlanabilecekler” dedi.

Üstel, “ Ada üzerinde ekonomiyi kuzeyde tutmak adına, akaryakıta bir TL indirim yapacağız” açıklamasında da bulundu.

Deniz: Hepimizin gailesi aynı

KTTO Başkanı Turgay Deniz, Başbakan Ünal Üstel’e ziyareti nedeniyle teşekkür ederek, “Hepimizin gailesi aynı. Hepimizin gailesi, halkımızın refah düzeyinin artırılması ve ekonomimizin çarklarının düzenli olarak dönmesidir. Tabi ki bunları başarmak için istikrar çok önemlidir. Ben Başbakanımız Ünal Üstel’i son zamanlarda sağladığı istikrardan dolayı kutlarım” dedi.



Türkiye ve İsrail dışındaki ülkelerden de akaryakıt tedariki yapılabilecek

Karar Resmi Gazetede

Bakanlar Kurulu, Türkiye ve İsrail dışındaki ülkelerden de akaryakıt tedariki yapılması yönünde bir karar aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “Bakanlar Kurulu, ülkemizde bulunan izinli akaryakıt ithalatçı şirketlerin, arz güvenliğini sağlamak adına Türkiye ve İsrail dışındaki ülkelerden de ve farklı menşelerden akaryakıt ürünleri tedarik edilebilmesi, yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun kalitede akaryakıt ürünlerinin tedarik edilebilmesine karar verdi.” denildi. labilirler.” ifadelerine yer verildi.