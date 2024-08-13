Festival coşkusu şahlandı

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nin düzenlediği 62. Mehmetçik Üzüm Festivali, Türkiye’nin ünlü ses sanatçılarından İrem Derici’nin performansıyla sona erdi. İrem Derici konseri nedeniyle dolan festival alanına bölgesel ürünlerin yer aldığı “Mehmet Tayyareci Üzüm Sokağı” da kuruldu. Belediyeden yapılan açıklamaya göre; Mehmetçik Üzüm Festivali büyük bir coşkuyla sona erdi. Gecenin yıldızı Türkiye'nin ünlü ses sanatçısı İrem Derici'nin sahne performansı ile festival alanı adeta sallandı. Festival alanı, akşam saatlerinde binlerce müzikseverle dolup taştı ve İrem Derici’nin enerjik performansı tüm katılımcılara müzik dolu anlar yaşattı. Her anı büyük ilgiyle izlenen bu özel gece, etkinlik katılımcıları için unutulmaz bir deneyim sundu.

62’nci yıla yakışan final

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen bu özel gece, köyün girişlerinden iç kesimlerine kadar her yeri ziyaretçilerle doldurdu. Konserin sonunda Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Fatma Tuğlu, Derici’ye hediye takdim etti.

Ayrıca, Mehmet Tayyareci Üzüm Sokağı da büyük ilgi gördü; katılımcılar bölgesel ürünleri keşfetme fırsatı buldu. Festivalin kapanışında yapılan büyük kutlama, 62. yıla yakışır bir şekilde sona erdi. Eğlence ve müziğin buluştuğu bu özel gece, katılımcılara hem lezzetli hem de unutulmaz anılar biriktirme fırsatı sundu.



Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2024, 10:12