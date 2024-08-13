Haftaya temelleri atılacak

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Değirmenlik, Maraş ve Lapta sağlık merkezleri için ihaleyi alan müteahhitlerle sözleşme imzalandığını açıkladı.

Açıklamaya göre, ihaleyi kazanan müteahhitlerle sözleşmeler Bakanlık’ta yapılan törenle imzalandı.

İmza töreninde konuşan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, göreve geldiği bir yıl içinde yoğun çalışmalar sonucunda üç önemli sağlık projesinin ihale süreçlerinin tamamlandığını ve sözleşmelerin imzalandığını açıkladı. Bakan Dinçyürek, bu hafta içerisinde yer teslimlerinin tamamlanacağını ve önümüzdeki hafta üç büyük projenin temel atma törenlerinin yapılacağını belirtti.

Bakan Dinçyürek, bu projelerden birinin Değirmenlik Sağlık Merkezi olduğunu, bu merkezin ihale süresinin sekiz ay olarak belirlenmiş olup, 680 metrekarelik alanda 28 milyon 479 bin TL maliyetle inşa edileceğini belirtti. Finansmanın KKTC bütçesinden sağlandığını belirten Dinçyürek, merkezin mahalli kaynaklarla yapılacağını vurguladı.

İkinci büyük projenin Maraş Sağlık Merkezi olduğunu belirten Bakan, bu merkezin bin metrekarelik alanda 51 milyon 921 bin TL ihale bedeliyle hayata geçirileceğini açıkladı. Projenin finansmanının tamamen Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarından sağlandığını belirten Dinçyürek, ihale süresi sekiz ay olarak belirlenen bu merkezin, tahmin edilenden daha kısa sürede tamamlanmasının öngörüldüğünü söyledi.

Son olarak, Lapta Sağlık Merkezi'nin ihalesinin de tamamlandığını duyuran Bakan Dinçyürek, bu merkezin hem tadilat ve tamirat işlemlerinin yapılacağını hem de merkezin büyütülüp modernize edilerek modern çağdaş, bölgenin ihtiyacına cevap verecek bir noktaya taşınacağını kaydetti. Dinçyürek, ihale süresi beş ay olan projenin maliyetini 21 milyon 125 bin TL olarak açıklarken, finansmanın 16 milyon 125 bin TL'sinin KKTC Sağlık Fonu'ndan, 5 milyon TL'sinin ise Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarından sağlanacağını belirtti.

“Türkiye’nin desteği her zaman yanımızda”

Bakan Dinçyürek konuşmasında, hükümetin göreve geldiği ilk günden itibaren, Başbakan'ın verdiği talimatlar doğrultusunda, sağlık hizmetlerini en modern ve çağdaş şekilde halkın ayağına götürmek için çalıştıklarını ifade etti.

Türkiye'nin sağlık alanındaki yatırımlarında daima yanlarında olduğunu belirten Dinçyürek, bu projelerde ve halen ihaleleri devam eden diğer tüm projelerde Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğinin her zaman yanlarında olduğunu belirtti. Dinçyürek, başta TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görevde bulunduğu süre içerisinde desteklerini esirgemeyen TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KEİ Ofisi ve tüm çalışanlarına destekleri nedeniyle teşekkür etti.

