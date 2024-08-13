Kaygı verici

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum yönetiminin Kıbrıs adasını hedef haline getirme tehlikesi taşıyan, tek taraflı ve sorumsuzca adımlar attığını belirterek, Rum kesiminin adımlarını kaygıyla takip ettiğini kaydetti.

Tatar, yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

“GKRY’nin Kıbrıs adasını hedef haline getirme potansiyeli taşıyan sorumsuzca atmaya devam ettiği adımlarını kaygıyla takip etmekteyim. Hristodulidis’in, kişisel siyasi itibarını öne alarak, bölgesel aktör olma yanılsamasıyla, hemen yanı başımızda yaklaşık bir yıldır İsrail’in soykırım girişimiyle her gün işlemeye devam ettiği insanlık suçuna ortak olma gayreti ibretliktir. Rum liderliğinin sürdürdüğü kabul edilmez siyasetlerini bir kez daha esefle kınıyorum.

Güvenlik birimlerimiz ve ilgili kurumlarımızla gelişmeleri yakından takip ettiğimiz Orta Doğu krizinde, İsrail’in siyasi suikast da dahil olmak üzere son zamanlarda tırmandırdığı gerilim topyekûn patlama noktasına gelmiştir. Şiddet merkezine en yakın coğrafyalardan biri olan Kıbrıs adasının en azından tarafsızlığını koruması üzerinde yaşayan halkların saldırı kaygısı yaşamaması için elzemdir. Fakat ne yazık ki, silahlanma faaliyetlerini her geçen gün artıran Rum liderliği bunun tam tersini yapmayı tercih etmiş, geçen hafta gerçekleştirdiği askeri tatbikat da dahil olmak üzere İsrail’in saldırılarını daha da genişlettiği eylemlerine taraf olmayı seçmiştir. Bu vahim gelişmelerin en günceli olan ABD’ye ait uçak gemisinin Limasol’a demirlemesi, sadece bizim değil Rum halkının da ciddi tepkisini çekmiştir.”

