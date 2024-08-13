‘Yorumcuya ihtiyaç yok’

Eski DİSİ Başkanı, DİSİ Milletvekili Averof Neofitu’nun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “Ant1’de” yer alan podcast’te söylediklerine verdiği yanıtta “ülkenin yorumcuya değil, lidere ihtiyacı olduğunu” söylediği belirtildi.

Neofitu’nun Hristodulidis’e verdiği bu yanıtla geçen hafta ikili arasında yaşanan anlaşmazlığı devam ettirdiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Neofitu’nun Hristodulidis’in söylediklerini eleştirdiğini belirtti.

Hristodulidis’in birkaç gün önce Ant1’de yer alan podcast’teki demeci çerçevesinde Neofitu’yla Kıbrıs sorununu da ele aldıkları bir görüşme yaptıklarını açıkladığını yazan gazete, Neofitu’nun ise bunun akabinde “X” platformunda yaptığı paylaşımda Hristodulidis’i icraatları konusunda eleştirdiğini ve iletişim hilelerinden söz ettiğini kaydetti.

Neofitu’nun Hristodulidis aleyhindeki eleştirilerini dün daha sert bir şekilde sürdürdüğünü yazan gazete, Neofitu’nun dünkü açıklamasında “50 yıldır işgal altında olan ve 2013 yılında ekonomik açıdan acı verici bir şekilde iflas eden bir ülkenin liderinin, işgalin zincirlerini kırma ve toplumun yaralarını iyileştirme konusunda sözlerle değil eylemlerinin yeterliliğine göre değerlendirildiğini” savunduğunu iletti.