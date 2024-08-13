Yoğun ilgi görüyor

Bu yıl 15’incisi düzenlenen Lefkoşa Gençlik Günleri devam ediyor. Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde Zahra Sokak’ta yerel halk dansları sahnelenirken, katılımcılar keyifli bir gece geçirdi. Ayrıca önceki gece yönetmenliğini Cemal Yıldırım’ın yaptığı “Süt Babam” belgesel filminin gösterimi yapıldı. AB Bilgi Merkezi'nin katkılarıyla, merkez bahçesinde gösterilen belgeselde 1974 yılında, henüz 3 aylık ve hasta olan kızına bir kutu süt bulabilmek için, canını tehlikeye atan Kıbrıslı Türk bir baba ile süt baba olarak anlatılan Kıbrıslı Rum bir askerin yaşadıkları aktarılıyor.