Ödenekler belirlendi

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen), Köyden Marketleri çalışanlarının iş koşulları ile özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesi’nin (TİS) yenilendiğini kaydetti.

Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; 01 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2026 devresini kapsayan yeni TİS 24 Ocak 2025 tarihinde Serdarlı-G. Mağusa’daki Köyden-1 Süpermarkette imzalandı.

TİS ile çalışanların maaş, izin, 1 Mayıs, yılsonu, bayram, doğum, evlenme, giyim gibi ödenekleri yeniden belirlendi. Yenilenen TİS’e göre; deneme devresini tamamlayan işe yeni başlayan çalışanın brüt maaşı 44,000.00 (Kırk dört bin) TL olurken, en yüksek maaş 115,000.00 (Yüz on beş bin) TL oldu.

İmza töreninde konuşan Köyden Marketleri Müdürü Halkan Bozat, yüksek enflasyon nedeniyle çalışanların satın alma gücünün önemli ölçüde gerilediğini, sendika ile yaptıkları çalışmada satın alma güçlerinin iadesi anlamına gelen düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

Çalışanların motivasyon ve verimliliklerinin önemli olduğunu ifade eden Bozat, müşteri memnuniyetinin marketçiliğin temeli olduğunu ve bunun için de işinden memnun çalışan olması gerektiğini söyledi.

Kızılaslan: Kurumlar hantal davranıyor

Çağ-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Hilmiye Kızılaslan da ülkede özel sektör işverenlerinin sendikalı işçi çalıştırmak yerine düşük maliyetli ve iş güvencinden yoksun işçi çalıştırmayı tercih ettiğini belirtti. Bu konuda devlet kurumlarının bilinçli olarak hantal davrandığını ileri süren Kızılaslan, bu nedenle özel sektörde sendikalaşmanın gelişemediğini söyledi.

Kızılaslan, özel sektör çalışanlarının mutlu olduğunu söylemenin zor olduğunu ifade etti. KKTC’de özel sektör çalışanlarının sadece yüzde 2.5’inin sendikalı olduğunu belirten Hilmiye Kızılaslan, bu oranın anayasa ve yasaların tanıdığı sendikalaşma hakkının pratikte kullanılamadığının açık göstergesi olduğunu söyledi. Kızılaslan, toplu sözleşmeli olarak işçi çalıştıran işverenlere teşekkür de etti.

