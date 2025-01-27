Fiyatlar dengesiz

Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda geçtiğimiz aylarda fiyatı 140 liraya kadar çıkan patates kilosu 25 liradan satışa sunuldu.

Bakla 180 liradan alıcı beklerken, fasulye, ayrelli, bezelye 150 liradan tezgaha konuldu.

Meyve gruplarında da fiyatların dengesiz olduğu görüldü. Çilek kilosu 300 liradan alıcı beklerken, nektarin 220 liradan satışa sunuldu. Ayva 80, nar 65, elma 50 ve portakal 40 liradan tezgahtaki yerini aldı.

Vatandaşlar, Pazar yerinde bir haftada fiyatların çok fazla değiştiğini söylerken, sebzelerin ve meyvelerin pahalı olmasından dert yandı.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Sebzeler

Bakla: 180 TL

Fasulye: 150 TL

Ayrelli: 150 TL

Bezelye: 150 TL

Patlıcan: 130 TL

Salatalık: 100 TL

Biber: 70 TL

Brokoli :60 TL

Havuç: 50 TL

Pancar: 50 TL

Domates: 40 TL

Patates: 25 TL

Soğan: 25 TL

Meyveler

Çilek: 300 TL

Nektarin: 220 TL

Ayva: 80 TL

Nar : 65 TL

Portakal: 40 TL

Mandalina: 40 TL