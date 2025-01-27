Fiyatlar dengesiz

Serdar ŞENGÜL
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda geçtiğimiz aylarda fiyatı 140 liraya kadar çıkan patates kilosu 25 liradan satışa sunuldu.
Bakla 180 liradan alıcı beklerken, fasulye, ayrelli, bezelye 150 liradan tezgaha konuldu.
Meyve gruplarında da fiyatların dengesiz olduğu görüldü. Çilek kilosu 300 liradan alıcı beklerken, nektarin 220 liradan satışa sunuldu. Ayva 80, nar 65, elma 50 ve portakal 40 liradan tezgahtaki yerini aldı.
Vatandaşlar, Pazar yerinde bir haftada fiyatların çok fazla değiştiğini söylerken, sebzelerin ve meyvelerin pahalı olmasından dert yandı.
Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Sebzeler
Bakla: 180 TL
Fasulye: 150 TL
Ayrelli: 150 TL
Bezelye: 150 TL
Patlıcan: 130 TL
Salatalık: 100 TL
Biber: 70 TL
Brokoli :60 TL
Havuç: 50 TL
Pancar: 50 TL
Domates: 40 TL
Patates: 25 TL
Soğan: 25 TL
Meyveler
Çilek: 300 TL
Nektarin: 220 TL
Ayva: 80 TL
Nar : 65 TL
Portakal: 40 TL
Mandalina: 40 TL