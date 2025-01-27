Yasa dışı uygulama

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay Maliye Bakanlığı’nın kendi açıklamasıyla çalıntı arabaların makam arabası olarak kullanıldığını kabul ettiğini oysa bir süre önce kamuoyuna açıkladıkları Başsavcılık görüşlerine göre; bunu yapmanın yasalarımıza aykırı olduğunu söyledi. Özersay, Maliye Bakanlığı’na bu yasa dışı uygulamaya son vermesi çağrısında bulundu.

Özrsay açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Halkın Partisi Yolsuzluklara Karşı Mücadele Birimi tarafından yapılan araştırma sonucunda uzun yıllardır Başsavcılık tarafından verilen hukuki görüşler ve yerleşmiş devlet uygulaması ortadayken bunları yok sayıp çalıntı olan araçların devletin çeşitli üst düzey bürokratlarına makam aracı olarak tahsis edilmesine son verilmelidir. Bu konuda Başsavcılığımız tarafından verilmiş herhangi yeni bir hukuki görüş olmadığı anlaşılmaktadır. Bu şartlarda Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, yasa orada dururken ve yürürlükteyken havada kalmaktadır. Maliye Bakanlığı kendi açıklamasıyla bu yasadışılığı doğrulamış oldu.

“Maliye Bakanlığı’na soruyoruz Başsavcılıktan yeni bir görüş mü aldınız?” sorusunu yönelten Özersay, “Emlak ve Malzeme Dairesi’nin kuruluş ve görevlerine dair yasada o dairenin görevlerinin ne olduğu yazmaktadır. O daire yasanın ilgili maddesine göre devletin motorlu taşıtlarını üretim veya satın almak yoluyla temin edebilir. Devletin örneğin makam aracı ihtiyacı çalıntı araçlara el koymak yoluyla temin edilemez. Devlet Emlak ve Malzeme’nin böyle bir yetkisi yoktur. Aynı şekilde Gümrük ve İstihsal Yasası’na göre de belirli bir süre geçtikten sonra bu türden malların satılması ve elden çıkarılması gerekir” ifadelerini kullandı.

