‘Yol gösterici olacağız’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, çözüm için samimi adımlar atılmasının önemine işaret etti.

CTP Kadın Örgütü 11’inci Olağan Kurultayında konuşan Erhürman, “Güneyde, her ne kadar çözüme hazır olduğunu iddia etse de attığı adımlarla bu söylemi desteklemeyen bir liderlik var” dedi.

Erhürman, CTP’nin, bu zor süreçte çözüm için yol gösterici olmaya devam edeceğini söyledi.

CTP 11. Olağan Kurultayı Lefkoşa’daki Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Konferans Salonu’nda "Eşitlik Solda, Direniş Yolda" sloganıyla yapıldı. Kurultayda, 12. dönem yönetim kurulları da belirlendi.

Kurultaya, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Fazilet Özdenefe, Şifa Çolakoğlu, Fide Kürşat, Erkut Şahali, Ürün Solyalı, Ongun Talat, Fikri Toros, Teberrüken Uluçay, Sami Özuslu ve Armağan Candan’ın yanı sıra güneyden POGO Genel Sekreteri Skevi Koukouma, POGO Organizasyon Sekreteri Eleni Evagorou, eski milletvekili Keti Klerides ile bölgelerden çok sayıda kadın üye ve sempatizan katıldı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya’nın konuşma yaptığı kurultay, kadın mücadelesinde hayatını kaybeden kadınlar ve demokrasi şehitleri anısına saygı duruşuyla başladı.

Soyer: CTP’nin çok önemli görevleri var

Kadın Örgütü’nde uzun yıllar görev yapan Dudu Soyer, selamlama konuşmasına, “Şampiyon Melekler”i anarak başladı. Soyer, “CTP’nin çok önemli görevleri olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve ardından gerçekleşecek genel seçimlerde partinin birinci parti olarak yönetimi devralacağını ve toplumun hak ettiği adil, eşitlikçi ve çağdaş bir yönetimi hayata geçireceğini” söyledi.

Skevi Koukouma’dan ortak mücadele mesajı

POGO Genel Sekreteri Skevi Koukouma da toplumsal cinsiyet eşitliği ve Kıbrıs sorununa çözüm çağrısı yaptı. Koukouma, iki toplumlu, iki bölgeli federasyon temelinde bir çözümün önemli olduğunu kaydederek, liderlere müzakereleri yeniden başlatma çağrısında bulundu.

Derya: Kaotik bir süreçten geçiliyor

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya ise dünyada ve KKTC'de adaletsizliklerin ve eşitsizliklerin derinleştiği, oldukça kaotik bir süreçten geçildiğini savundu.

Erhürman: Yürütülen mücadele önemli

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da dünyanın ve Kıbrıslı Türklerin karşı karşıya olduğu zorluklara dikkat çekerek, barış, adalet ve demokrasi için yürütülen mücadelenin önemini vurguladı.

Erhürman, çözüm için samimi adımlar atılmasının önemine işaret ederek, “Güneyde, her ne kadar çözüme hazır olduğunu iddia etse de attığı adımlarla bu söylemi desteklemeyen bir liderlik var” dedi. CTP’nin sadece Kıbrıs Türk halkının değil, Doğu Akdeniz’in tamamının barışı ve istikrarı için çözüm mücadelesini sürdürdüğünü belirten Erhürman, “CTP, bu zor süreçte çözüm için yol gösterici olmaya devam edecek” dedi.

Kimler görev yapacak?

Kurultayda, Kadın Meclisi’nde görev alacak isimler de belirlendi. Yeni dönemde görev yapacak isimler şöyle:

“Aslı Murat, Ayşe Kaya, Ayşe Özdemirağ, Ayşe Yükselir, Bedia Balses, Bengül Envergil, Bengül Gargınsu, Bilen Sayılı, Gönül Candanal, Gülden Karakaya, Hatice Düzgün, Hatice Şeker Coşaner, Hülya Akbil, Kadriye Pire, Mine Karaca, Münevver Ebedi, Nesrin Kısaoğlu, Özay Kalyoncu, Pınar Taş, Seniye Özyöre, Simge Okburan, Tülay Sönmez, Umure Örs, Pakize Ermes, Zühre Civa ve Zeliş Sipahi.”

Plaket takdimi yapıldı

Kurultayda ayrıca CTP Kadın Örgütü Başkanlığı yapmış isimlere plaket takdim edildi. Plaketleri CTP yöneticileri ve milletvekilleri takdim etti. Eski başkanlar Şenay Ekingen, Emel Kişi, Sibel Sorakın, Çelen Özkaynak ve Sıla Usar İncirli’ye bu vesileyle teşekkür edildi.