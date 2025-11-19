İlişkiler mükemmel

Rum Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos’un dün, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Washington’da görüştüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, ABD’nin, Güney Kıbrıs’ın ocak ayında devralacağı Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı’yla yakından ilgilendiğini ve Kombos’un, ABD-AB gündemiyle ilgili sunum yapma fırsatı bulduğunu yazdı.

Gazete, Kombos’un, Güney Kıbrıs’ın dönem başkanlığı süresince ABD ile AB arasındaki ilişkilerin ve diyalogun güçlendirilmesi yönünde çalışmalar yapacağını söylediğini kaydetti.

Kombos’un son 17 ay içinde ikinci kez ABD’yi ziyaret ettiğine ve bu durumun Güney Kıbrıs’ta memnuniyet yarattığına işaret eden gazete, Kombos’un, ABD ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerin istikrarlı, sürekli ve tutarlı olduğunu söylediğini belirtti.

Habere göre Kombos, görüşmeden sonra yaptığı açıklamalarda, Rubio ile Gazze ve Suriye’de yaşananlar da dahil iki ülkeyi ilgilendiren çok sayıda konuyu ele aldıklarını; bunun yanı sıra Stratejik Diyalog, bu diyalogdaki ara ilerleme olasılığı ve Orta Doğu ile ilgili teknik-teknokratik düzeyde özel bir müzakere biçimi oluşturulmasını görüştüklerini söyledi.

Kombos, Rubio ile görüşmesinde ABD’li şirketlerin Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki varlığıyla bağlantılı olarak enerji iş birliğini ele aldıklarını kaydetti.

Gazete, Kombos ile Rubio’nun Gazze’yle alakalı olarak Güney Kıbrıs’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın bu doğrultudaki planına nasıl katkı koyabileceğini görüştüklerini ve Kombos’un, Güney Kıbrıs’ın bu plana insani ve yapıcı düzeyde katkı koyabileceğini ispatladığını söylediğini yazdı.

Haberde, Kombos ile Rubio’nun masaya Suriye konusunu yatırdığı ve Suriye’deki Hristiyanların korunmasıyla sistemin istikrarının nasıl sağlanacağına dair görüş alışverişinde bulundukları ifade edildi.

Habere göre Kombos, Güney Kıbrıs-ABD ilişkilerinin özel bir öneme sahip olduğunu, bu ilişkilerin Güney Kıbrıs’ın dış politikası için pusula niteliği taşıdığını ve iki ülkenin, bu ilişkilerin daha da ileriye götürülmesine yönelik daha yoğun çalışılması konusunda ortak tutum gösterdiklerini söyledi.