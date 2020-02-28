Şok baskın

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, aldığı bir ihbarı değerlendiren Narkotik Şube ekipleri, Baykal mahallesinde, boş bir arazi içerisinde tespit ettikleri araçta arama yaptı. Yapılan aramada 5 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirildi, Fuat Demirtaş ile Baran Yıldız isimli zanlılar gözaltına alındı. Her iki zanlı da dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

İhbar doğru çıktı

Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Gökhan Yıldırım, 26 Şubat 2020 tarihinde, zanlıların tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bir ihbar aldıklarını söyledi. Polis, zanlıların, saat 12.00 sıralarında, Baykal mahallesinde, boş bir arazide, kiralık araç içerisinde tespit edildiklerini ifade etti.

Araçta yapılan arama sonucu 5 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini aktaran Yıldırım, soruşturmanın yeni başladığını bildirerek mahkemeden süre talep etti.

Mahkemeden özür dilediler

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler’in söz hakkı vermesi üzerine, her iki zanlıda, “Özür dileriz, çok pişmanız” demekle yetindi.

Huzurundaki şahadet ve zanlıların beyanlarını değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, yeni başlayan tahkikatın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile zanlıların, bir gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.