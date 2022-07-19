İlk sırada Yunanistan

Haziran ayında, Kıbrıslıların ve Güney Kıbrıs'ta ikamet edenlerin yurt dışı seyahatleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla üçe katlandı.

İstatistik Servisi'nin verilerine göre, Haziran 2021'de 35.361 olan Kıbrıs sakinlerinin yurt dışı seyahatleri Haziran 2022'de 121 bin146'ya ulaşarak yüzde 242,6'lık bir artış gösterdi.

Haziran 2022'de Kıbrıs'ta ikamet edenlerin ziyaret ettiği başlıca ülkeler yüzde 34,9 ile Yunanistan, yüzde 17,9 ile Birleşik Krallık, yüzde 6,5 ile İtalya, yüzde 4,1 ile İsrail ve yüzde 3,4 ile Almanya oldu.

Rus pazarı bitti

Bu arada Rum Turizm Bakanlığı Müsteşarı Savvas Perdios, Güney Kıbrıs’a giden turist sayısının 2019 yılının yüzde 75’ine ulaştığını, mevcut ortam göz önüne alındığında ise bu durumun “hiç de kötü olmadığını” açıkladı.

Politis gazetesi, Müsteşar Savvas Perdios’un konuya ilişkin açıklamasında, 2019 yılında 4 milyon turistle mükemmel bir sezon geçirildiğini ancak Kovid salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının turist sayısında düşüşe sebebiyet verdiğini belirtti.

Perdios, savaş sebebiyle bu yıl Rusya’dan 800 bin turist kaybı yaşandığını vurgularken tüm bu zorluklara karşın doğru stratejiyle şu ana kadar 2019 yılında gelen turist sayısının yüzde 75’ine ulaştıklarını da sözlerine ekledi.