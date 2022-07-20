Muhalefetten ortak tepki

Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetti. Karar sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidara olduğumuzda ilk 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesini yürürlüğe koyacağız" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, “Biz geleceğiz ve İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak!” ifadelerini kullandı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise “Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kararı hukuka aykırıdır” dedi. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da “Danıştay İstanbul Sözleşmesi kararıyla hukukun üstünlüğünü yok sayarak siyasi iradeye boyun eğmiştir” ifadesini kullandı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Yazıklar olsun” dedi.

Kılıçdaroğlu: İlk 24 saat içinde sözleşmeyi yürürlüğe koyacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Danıştay 10. Dairesi’nin İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetmesini değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Bu millete sözüm var. İktidar olduğumuzda… Allah’ın izniyle iktidar olacağız halkın takdiriyle. İlk 1 hafta içinde, hatta 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız” dedi.

Akşener: Siyasi karar

Danıştay 10. Dairesi’nin İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetmesinin ardından paylaşımda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Kirli bir zihniyeti memnun etmek için verilen bu siyasi karardan sonra; kadınlara yönelik her türlü şiddette, cübbelerini ilikleyip o imzayı atan parmakların izi olacak. Ama az kaldı. Biz geleceğiz ve İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak!” ifadelerini kullandı.

Babacan: Sözleşmeyi yeniden yürürlüğe koyacağız

Danıştay 10'ncu Dairesi’nin İstanbul Sözleşmesi kararına ilişkin açıklamada bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kararı hukuka aykırıdır. İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmaya devam edeceğiz ve iktidara geldiğimizde ilk iş, sözleşmeyi yeniden yürürlüğe koyacağız. Bu hukuksuzluk devam etmeyecek. Milletimize sözümüz olsun” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu: Danıştay siyasi iradeye boyun eğmiştir

Danıştay 10. Dairesi’nin İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetmesiyle ilgili açıklamada bulunan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, “Danıştay İstanbul Sözleşmesi kararıyla hukukun üstünlüğünü yok sayarak siyasi iradeye boyun eğmiştir. Biz tüm hukuksuzlukları çözeceğiz. İstanbul Sözleşmesini yeniden yürürlüğe koyacağız” dedi.

İnce: Karar hukuksuzdur

Danıştay 10. Dairesi’nin İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetmesiyle ilgili görüşlerini paylaşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin Danıştay'ın aldığı karar hukuksuzdur! Hukuku ve hukukun üstünlüğünü savunmayacaksanız o makamları terk edin. Yazıklar olsun” dedi.

