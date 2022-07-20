Selanik’ten Baf’a uçtu

Yunanistan’ın Selanik kentinden Baf Havaalanı'na gelen bir yolcunun valizinde 32,6 kilo uyuşturucu madde tespit edildi.

Fileleftheros gazetesi, Yunan uyruklu 42 yaşındaki erkek bir şahsın, Pazar günü Selanik’ten Baf Havaalanına gelen bir yolcunun valizinde 26 ayrı paket şeklinde toplam 32,6 kilo Hint keneviri tipi uyuşturucu madde ele geçirildiğini yazdı.

Habere göre şahıs dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan Haravgi gazetesi, 31 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’un, adına gelen ve içerisinde uyuşturucu madde bulunan bir paketi postaneden almak isterken suçüstü yakalandığını yazdı.

Gazete, İngiliz Üsler Bölgesi’nde yer alan “Trahoni” (Kayakale) köyü posta şubesi tarafından Rum polisine gelen ihbarda, şubeye içerisinde uyuşturucu madde bulunan bir paketin geldiğinin bildirildiğini, olay yerine giden Rum polisinin ise, 31 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’u, paketi aldığı sırada suçüstü yakaladığını yazdı.

İçerisinde 130 gram Hint keneviri bulunan paketin kendisine ait olduğunu kabul eden şahıs tutuklanarak mahkemeye sevk edildi.