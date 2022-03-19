28 bin lira tazminat alacak

Lefkoşa’da - 19 Temmuz 2011 tarihinde eski Kıbrıs Türk Havayolları’na ait (KTHY) binanın önünde gerçekleştirilen eylemde polis tarafından darp edildiği iddiasıyla dava açan Pembe Birinci mahkeme tarafından haklı bulundu.

Eylem sırasında dönemin Lefkoşa Adli Şube Amiri olan Başmüfettiş Aslan Coşkun tarafından darp edildiğine yönelik açtığı davayı kazanan Birinci’ye tazminat verilecek.

Mahkeme, Aslan Coşkun ve Polis Genel Müdürlüğü’nü 28 bin 950 TL tazminatı faiziyle ödemeye ayrıca 8 bin TL de dava masrafını karşılamaya mahkûm etti.

Yargıç Mine Ozankaya’nın huzurunda karara bağlanan davada Aslan Coşkun ile avukatı Mustafa Asena, Pembe Birinci adına avukatı Öncel Polili hazır bulundu.

Yargıç Mine Ozankaya, Aslan Coşkun’un davacı Pembe Birinci’ye fiziki müdahalede bulunup, tutup, sürükleyerek haksız bir fiilde bulunduğuna vurgu yaptı.

Ozankaya, polisin yaptığı müdahaleyi yasal bulmadı ve polisin sadece halk tarafından kabul görülen düşünceleri değil, aykırı olarak değerlendirilebilecek görüşlerle ilgili yapılan gösterileri de korumakla yükümlü olduğuna bulgu yaptı.

Ozankaya, KTHY binası önünde barışçıl eylem hakkını kullanan davacının, davalı Aslan Coşkun tarafından ciddi bir fiziki müdahaleye maruz kaldığına ve küçük düşürücü müdahaleye maruz kaldığına karar verdi.

Mine Ozankaya, davalı Başmüfettiş Aslan Coşkun ve Polis Genel Müdürlüğü’nün, 28 bin 950 TL tazminatı faiziyle ödemesine emir verirken, ayrıca 8 bin TL de dava masrafını karşılamalarına da karar verdi.