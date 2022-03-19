Şimdilik 4 milyon

Hüseyin ÇİÇEK

Teknecik için akaryakıt satın almakta zorlanan ve ağır borç yükü altında bulunan Elektrik Kurumu’ndan çalınan kabloların 894 kilo ile sınırlı olmadığı, miktarın çok daha büyük olduğu ortaya çıktı. Soruşturmayı genişleten ve Selim Esergül ile Hüseyin Kara’yı mahkeme emriyle tutuklayan polis, Mutluyaka’da trafo merkezine ait kabloların da çalındığını tespit etti.

Elektrik Kurumu, konuyla ilgili sessizliğini korurken, şu ana kadar tespit edilen çalıntı kablo maliyetinin 4 milyon lira olduğu belirtildi. Kuruma ait kabloları çaldıktan sonra Derinya’daki mandıraya götüren zanlıların, plastik kaplamayı soyduktan sonra bakır tel satışı yaptığı iddia edildi.

Soruşturma devam ediyor

Polis, zanlıların suç ortaklarını tespit etmeye çalışırken, Selim Esergül ile Hüseyin Kara, dün ek tutukluluk istemi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis memuru Cihat Doğan, zanlı Selim Esergül ile Hüseyin Kara’nın 8 Mart 2022 tarihinde, Derinya mandıralar bölgesinde, zırhlı elektrik altyapı kablolarını maket bıçağıyla soyarak içerisindeki bakırları ayırdıkları sırada suçüstü tespit edilerek, tutuklandıklarını anımsattı.

Zanlı Selim Esergül ile Hüseyin Kara’nın 9 Mart 2022 tarihinde mahkemeye çıkarılarak haklarında 2’şer gün tutukluluk süresi temin edildiğini anımsatan Doğan, bu süre içerisinde kabloları nereden aldıklarına dair herhangi bir izahat vermediklerini belirtti.

İlk etapta ipucu bulunamadı

Doğan, yapılan soruşturma neticesinde ise kabloların çalınmış olabileceğine dair herhangi bir ipucu temin edilemediğini belirterek, zanlıların 11 Mart 2022 tarihinde "Kanunsuz mal tasarrufu" suçundan teminata bağlandıklarını ifade etti.

Kıb-Tek şikâyet etti

Polis memuru Doğan, 11 Mart 2022 tarihinde Kıb-Tek tarafından yapılan şikâyette Mutluyaka'da, Uçanok Erkanlı Arsaları içerisinde bulunan kuruma ait trafo merkezlerine ve parselasyon panolarına bağlı muhtelif ebatlardaki zırhlı elektrik altyapı kablolarının çalındığını öğrendiklerini açıkladı.

Suç ortakları var

Şikâyet üzerine Esergül’ün 14 Mart, Kara’nın ise 15 Mart 2022 tarihinde tutuklandığını belirten polis, olay yerlerinde yapılan incelemede 5 ayrı karakteristik özellikte parmak izi tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru Cihat Doğan, zanlıların suç ortaklarının olduğuna dair şüpheler olduğunu açıkladı.

Doğan, yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, zanlı Esergül ile Kara’nın 5’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlı Selim Esergül ile Hüseyin Kara’nın soruşturma amacıyla 5’er gün daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.