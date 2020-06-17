İşte Güney’de PCR testi yapılacak yerler

Güney Kıbrıs’ta çalışan ve kapıların açılmasıyla oradaki işine giden Bulat Ergin, Güney Kıbrıs’ta hangi merkezlerde PCR testi yapıldığını ve fiyatları duyurdu

Ergin’in sosyal medya hesabından yaptığı opaylaşımda Güney Kıbrıs’ta PCR testlerinin 65 ile 85 euro arasında değiştiği görülüyor

İşte Bulat Ergin’in paylaşımı:

Güney’de çalışan arkadaşlarımın dikkatine

Lefkoşa’da test yapılabilecek yerler:

Ayni gün çıkaranlar

1) American Heart Hospital - jumbo yolu - (randevulu)

85 euro

2) Teoharidis - Makarios Caddesi- ( randevulu)

22376534

85 euro

1 gün sonra sonuç veren yerlr

Diogenous -Pasaport Dairesi’nin yolunun sonu, Pizza Hut karşısı- (randevusuz)

22451246

80 euro

3 gün sonra verenler

1) Yendel Sciences Center (randevulu)

80 euro

2) NIRD -Engomi’de- (internetten randevulu)

65 euro