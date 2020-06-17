Güney Kıbrıs’ta çalışan ve kapıların açılmasıyla oradaki işine giden Bulat Ergin, Güney Kıbrıs’ta hangi merkezlerde PCR testi yapıldığını ve fiyatları duyurdu
Ergin’in sosyal medya hesabından yaptığı opaylaşımda Güney Kıbrıs’ta PCR testlerinin 65 ile 85 euro arasında değiştiği görülüyor
İşte Bulat Ergin’in paylaşımı:
Güney’de çalışan arkadaşlarımın dikkatine
Lefkoşa’da test yapılabilecek yerler:
Ayni gün çıkaranlar
1) American Heart Hospital - jumbo yolu - (randevulu)
85 euro
2) Teoharidis - Makarios Caddesi- ( randevulu)
22376534
85 euro
1 gün sonra sonuç veren yerlr
Diogenous -Pasaport Dairesi’nin yolunun sonu, Pizza Hut karşısı- (randevusuz)
22451246
80 euro
3 gün sonra verenler
1) Yendel Sciences Center (randevulu)
80 euro
2) NIRD -Engomi’de- (internetten randevulu)
65 euro
İşte Güney’de PCR testi yapılacak yerler
Güney Kıbrıs’ta 65 ile 85 euro arasında PCR testi yapılabiliyor
Güney Kıbrıs’ta çalışan ve kapıların açılmasıyla oradaki işine giden Bulat Ergin, Güney Kıbrıs’ta hangi merkezlerde PCR testi yapıldığını ve fiyatları duyurdu
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