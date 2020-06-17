"Siyasi oyunlar oynanıyor"

Türkiye’den özel jet ile gelen yatırımcının ülkeye girişine yönelik tartışmalar devam ediyor. Hükümet ortakları arasında ciddi bir sorun olarak kamuoyuna yansıtan olayın hedef ismi Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, yaşanan olayların sebebini Cumhurbaşkanlığı seçimine bağladı

Yapılan dedikodular ile Ersin Tatar ile benim aramı açmaya çalışılıyor” diyen Üstel, siyasi oyunlar oynandığını ileri sürdü. Başbakan’ın her şeyi bildiğini ve bu gibi oyunlara gelmeyeceğine inandığını ifade etti.

Katıldığı bir canlı yayında “Verilemeyecek hesabım yoktur” diyen Bakan Üstel, “Bir soruşturma yapılacaksa ilgili diğer bakanlar için de olması gerekir” dedi

Görevden alınabileceğine yönelik iddialar üzerine Ünal Üstel, “Başbakan değiştirirse takdiri eğer bu yönde olursa, olur ama bana intikal eden bir durum yoktur” diye konuştu