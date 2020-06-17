“Tüm barikatlar ayni anda açılmamalı”

Alithia gazetesi Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Danışma Kurulu üyesi Lefkoşa Rum Üniversitesi Mikrobiyoloji/Moleküler Biyoloji öğretim görevlisi Petros Karayannis’in açıklamlarına yer verdi.

Habere göre Karayannis, KKTC’nin ziyaretçi kabul edeceği ülkelerin yeni tip koronavirüs salgını açısından “tehlikeli” buldukları ülkelerden olup olmadığı konusunda özellikle dikkat etmeleri gerektiğini söyledi, Türkiye’DEN 1 Temmuz’da KKTC’ye turist gelebileceğine dikkat çekti. Karayannis, “endişeliyiz” dedi

Karayannis, KKTC’den Rum tarafına geçmek isteyecek ziyaretçilerden, yeni tip koronavirüs testinin negatif olduğunu belgelemeleri ve karantinaya girmelerinin dışında, hangi havaalanlarını kullanarak hangi ülkeleri ziyaret ettiklerine dair bir form doldurmalarını isteyeceklerini de kaydetti, şunları da söyledi:

“Bütün barikatlar aynı anda açılamaz. Bazıları açılmalı ve bir 15 gün gözlemlenmeli, ondan sonra ilerlemeliyiz. Ancak bu karar siyasi düzeyde alınacak”