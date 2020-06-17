Alithia gazetesi Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Danışma Kurulu üyesi Lefkoşa Rum Üniversitesi Mikrobiyoloji/Moleküler Biyoloji öğretim görevlisi Petros Karayannis’in açıklamlarına yer verdi.
Habere göre Karayannis, KKTC’nin ziyaretçi kabul edeceği ülkelerin yeni tip koronavirüs salgını açısından “tehlikeli” buldukları ülkelerden olup olmadığı konusunda özellikle dikkat etmeleri gerektiğini söyledi, Türkiye’DEN 1 Temmuz’da KKTC’ye turist gelebileceğine dikkat çekti. Karayannis, “endişeliyiz” dedi
Karayannis, KKTC’den Rum tarafına geçmek isteyecek ziyaretçilerden, yeni tip koronavirüs testinin negatif olduğunu belgelemeleri ve karantinaya girmelerinin dışında, hangi havaalanlarını kullanarak hangi ülkeleri ziyaret ettiklerine dair bir form doldurmalarını isteyeceklerini de kaydetti, şunları da söyledi:
“Bütün barikatlar aynı anda açılamaz. Bazıları açılmalı ve bir 15 gün gözlemlenmeli, ondan sonra ilerlemeliyiz. Ancak bu karar siyasi düzeyde alınacak”
“Tüm barikatlar ayni anda açılmamalı”
Rum sağlık uzmanları tüm barikatların ayni anda açılmamasını istiyor…
Alithia gazetesi Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Danışma Kurulu üyesi Lefkoşa Rum Üniversitesi Mikrobiyoloji/Moleküler Biyoloji öğretim görevlisi Petros Karayannis’in açıklamlarına yer verdi.
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YORUMLAR
Karayannis "Türkiye’DEN 1 Temmuz’da KKTC’ye turist gelebileceğine dikkat çekti. Karayannis, “endişeliyiz” dedi" ve haklidirlar. Sayin Karayannis, bize Turkiyeden virus bulasabileceginden ve sonra da bizden Guneye bulasabileceginden endiseli. Peki biz ne diyelim ki biz esas topun agzindayiz? Gelirse Turkiyeden once bize gelecek, en cok bize bulasacak? Esas BIZIM endiseli olmamiz gerekir ama politik yandaslik yuzunden kimseden gik cikmiyor.