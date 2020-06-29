Maraş için çalışmalar sürüyor

Başbakan Ersin Tatar, Kapalı Maraş’ın açılarak ülke turizmine kazandırılmasını planladıklarını vurguladı. Tatar, Maraş’ın açılmasıyla ilgili Türkiye ile istişare içerisinde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ekonomik anlamda güçlendirmek için çalıştıklarını belirterek, hedeflerinin ülkeyi bir cazibe merkezi haline getirmek olduğunu ifade etti.

Deniz altından borularla Türkiye’den gelen suyun tarım amaçlı da kullanılacağını ifade eden Başbakan Tatar, elektrikte de enterkonnekte sistemin kurulacağını kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar, TRT Haber’in canlı yayına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı…

Başbakan Tatar, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Joseph Borell’in Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamasına yönelik bir soruya karşılık, bunun beklenen bir açıklama olduğunu belirterek, konuyu çözmenin doğru yolunun Kıbrıslı Türkler ve KKTC hükümeti ile görüşmek olduğunu vurguladı.

Bir oyun içerisindeler

Tatar “Kıbrıs’ın gerçeklerine bakıldığında Kıbrıs’ta iki devlet var. Güney’de Rumlar, Kuzey’de KKTC Devleti… Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Güney Kıbrıs’ı tanımıyor, muhatap da kabul etmiyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin en yetkili ağızlarından Kıbrıs’ın muhatabının Kıbrıslı Türkler olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla ancak bizimle konuşarak meseleyi çözebilirler” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin konuya ilişkin açıklamasını doğru bulduğunu da ifade eden Tatar, “Bir oyun içerisindeler. Gerçekleri göz ardı ediyorlar halbuki gerçekler Kıbrıs’ta iki ayrı idarenin olduğu ve Kuzey’de KKTC devleti olduğu gerçeğinin dikkate alınması gerektiğini göstermektedir’ değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin söyleyecekleri önemli

Tatar, Güney Kıbrıs’ta yaşayan Rum halkının ve Avrupa Birliği’nin de bunu kabul etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tatar şunları söyledi:

“Bizim ayrı devletimiz vardır dolayısıyla Kıbrıs’ta olanı biteni bizimle de istişare içerisinde ancak uygulayabilirler. Bizi göz ardı ederek onların aldıkları kararlar her ne kadar da kendilerine göre doğru olsa da biz kabul edemeyiz. Türkiye Cumhuriyeti’yle de beraber hareket etmekteyiz. Dolaysıyla buranın bir garantör ülkesi olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin da söyleyecekleri önemlidir. O bakımdan bizim ulusal çıkarlarımızı koruyabilmek, milli davayı sürdürebilmek çocuk çoluğumuzun, insanlarımızın gençlerimizin geleceğinin teminatını verebilmek için istikrarlı bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti ile bizlerin bu bölgede uyum içerisinde çalışması gerekmektedir ve biz buna yürekten inanıyoruz. O şekilde bir çalışma içerisindeyiz. Sürekli olarak bu konuları Türkiye ile konuştuktan sonra gerekli adımları atmak durumundayız.”

Erdoğan’la ne konuştular?

“Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı bizim için vazgeçilmezdir” diyen Başbakan Tatar, Türkiye’nin garantörlüğünün de kırmızı çizgileri olduğunu vurguladı.

Başbakan Tatar, “Pandemi döneminden sonra yaşanan bir takım ekonomik sıkıntılardan dolayı Türk hükümetinin bizlere her boyutuyla destek olması, bizlere güç vermiştir ve inşallah bütün bu uğraşlardan güçlenerek çıkacağız” diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önceki akşam gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin bir soru üzerine ise Başbakan Tatar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin de görüşmede gündeme geldiğini söyledi.

Tatar, şunları ifade etti: “Sayın Erdoğan da söylediğim çerçevede aynı parametreleri o da teyit etmiştir. Türkiye bu bölgedeki kararlılığın devam ettirmektedir. Haklarımızı koruma adına siyasetimizin ileriye taşınabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti yüzde yüz verdiği kararların arkasındadır. Başarılı olunduğunu da görüyoruz. KKTC’de de bizlerle birlikte bu politikaların ve anlaşmaların uygulanmasındaki uyum içerisinde çalışmamızın ne kadar önemli olduğu konusu da konuşmada geçti.

Aynı zamanda Covid-19 dolayısıyla yaptığımız çalışmalar ve aldığımız tedbirler ve Türkiye’nin gösterdiği ilgi ve desteği için kendisine teşekkür ettim. 1 Temmuz itibariyle karşılıklı seferlere başlama aşamasına geldiğimiz bilgisini kendisine verdim.”

Rumlar hak sahibi olduğunu düşünüyor

Bir başka soruya karşılık ise Tatar, Rumların hala kendilerini Kıbrıs’ın sahibi olarak düşünmeye devam ettiğini söyledi.

Rum tarafının Yunanistan ile birlikte Kıbrıslı Türkleri tam olarak dışlayarak bazı ülkelerle tek taraflı anlaşmalar yaptığına dikkati çeken Tatar ‘Bu bizim kabul edeceğimiz bir şey değildir’ dedi.

Başbakan Tatar, Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa mutlaka Kıbrıs Türk Halkı’nın onayının da gerektiğine vurgu yaptı.

Maraş için çalışmalar sürüyor

Başbakan Ersin Tatar, Maraş açılmasıyla ilgili Türkiye ile istişare içerisinde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Tatar ‘Çünkü 45 yıldır Maraş’ın kapalı bir yer hayalet şehir olarak Gazimağusa’mızın içinde bir yer. Şimdi buranın açılması gündemdedir. Bunun için bir takım çalışmalar devam etmektedir. Burasının da açılmasıyla KKTC ekonomisinin daha da gelişeceği turizmin daha da ileriye taşınabileceği gibi bir takım büyük projelerle KKTC’yi güçlendirmeye çalışıyoruz’ dedi.

Ağustos’ta su gelecek

Türkiye’den gelen suyun kurak bir iklime sahip olan KKTC’ye çok şeyler kazandırdığına da dikkati çeken Tatar, şu an yaşanan bir arıza olduğunu ve arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü ve en geç Ağustos ayı itibarıyla suyun tekrar KKTC’ye akmaya başlayacağını söyledi.

Tatar, elektrik maliyetlerinin aşağıya çekilebilmesi için Türkiye’den kabloyla elektriğin getirilmesi ve enterkonnekte de gündemde olduğunu ve bu yöndeki çalışmaların sürdüğünü belirtti.